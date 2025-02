Il Policlinico Gemelli a Roma, dove è ricoverato Papa Francesco. Keystone

«Le condizioni del Santo Padre continuano ad essere critiche, pertanto, come spiegato ieri, il Papa non è fuori pericolo». Lo riferisce il bollettino medico diffuso dalla Sala stampa vaticana.

«Questa mattina Papa Francesco ha presentato una crisi respiratoria asmatiforme di entità prolungata nel tempo, che ha richiesto anche l'applicazione di ossigeno ad alti flussi».

«Gli esami del sangue odierni hanno inoltre evidenziato una piastrinopenia, associata ad un'anemia, che ha richiesto la somministrazione di emotrasfusioni», prosegue.

«Il Santo Padre continua ad essere vigile e ha trascorso la giornata in poltrona anche se più sofferente rispetto a ieri. Al momento la prognosi è riservata».

Inoltre, in mattinata il Vaticano ha comunicato che, come avvenuto già domenica scorsa, domani l'Angelus del Pontefice, da una settimana ricoverato al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, sarà diffuso solo in forma di testo scritto.