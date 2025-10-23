Papa Leone XIV con Carlo III oggi in Vaticano. Keystone

Il Papa e il re Carlo, che è anche capo della Chiesa anglicana, pregano insieme nella Cappella Sistina. È il momento storico di questa visita di Stato dei reali inglesi in Vaticano. Non accadeva da cinque secoli, ovvero dal momento della riforma anglicana.

In Sistina il re Carlo è accanto alla regina Camilla. La preghiera è guidata da Papa Leone e dall'arcivescovo di York Stephen Cottrell. Il canto dei salmi è affidato al coro della Sistina con il coro della Cappella di St. George del Castello di Windsor e quello dei bambini della Cappella reale di St. James Palace.

Papa Leone e re Carlo, al termine di un incontro in Biblioteca, si sono scambiati dei doni. Re Carlo ha donato al Papa una grande fotografia in argento e un'icona di Sant'Edoardo il Confessore.

Il Papa invece ha donato al sovrano inglese una riproduzione in scala del mosaico del «Cristo Pantocratore», nella Cattedrale normanna di Cefalù, in Sicilia. Il mosaico è stato realizzato in Vaticano.