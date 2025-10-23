  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Momento storico Il Papa e re Carlo pregano insieme nella Cappella Sistina

SDA

23.10.2025 - 13:20

Papa Leone XIV con Carlo III oggi in Vaticano.
Papa Leone XIV con Carlo III oggi in Vaticano.
Keystone

Il Papa e il re Carlo, che è anche capo della Chiesa anglicana, pregano insieme nella Cappella Sistina. È il momento storico di questa visita di Stato dei reali inglesi in Vaticano. Non accadeva da cinque secoli, ovvero dal momento della riforma anglicana.

Keystone-SDA

23.10.2025, 13:20

23.10.2025, 13:46

In Sistina il re Carlo è accanto alla regina Camilla. La preghiera è guidata da Papa Leone e dall'arcivescovo di York Stephen Cottrell. Il canto dei salmi è affidato al coro della Sistina con il coro della Cappella di St. George del Castello di Windsor e quello dei bambini della Cappella reale di St. James Palace.

Papa Leone e re Carlo, al termine di un incontro in Biblioteca, si sono scambiati dei doni. Re Carlo ha donato al Papa una grande fotografia in argento e un'icona di Sant'Edoardo il Confessore.

Il Papa invece ha donato al sovrano inglese una riproduzione in scala del mosaico del «Cristo Pantocratore», nella Cattedrale normanna di Cefalù, in Sicilia. Il mosaico è stato realizzato in Vaticano.

I più letti

Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Lara Gut-Behrami: «Ho ottenuto molto più di quanto avessi mai sperato»
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti
Ecco cosa pensa Mikaela Shiffrin del ritiro di Lara Gut-Behrami
Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia

Altre notizie

Lutto. Muore a 93 anni Antonio Tejero, tentò il golpe in Spagna nel 1981

LuttoMuore a 93 anni Antonio Tejero, tentò il golpe in Spagna nel 1981

Smascherato l'inganno. Una 22enne finge con tutti di aver partorito una bimba, ecco come c'è riuscita

Smascherato l'ingannoUna 22enne finge con tutti di aver partorito una bimba, ecco come c'è riuscita

Germania. Esercitazione in Baviera, un poliziotto ferisce per sbaglio un soldato

GermaniaEsercitazione in Baviera, un poliziotto ferisce per sbaglio un soldato

Meteo. La depressione temporalesca Benjamin attraversa la Svizzera, ecco quando colpirà

MeteoLa depressione temporalesca Benjamin attraversa la Svizzera, ecco quando colpirà