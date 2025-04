Papa Francesco al suo arrivo in Piazza San Pietro Keystone

Papa Francesco è arrivato a sorpresa in Piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. Nell'Angelus: «La malattia è tra le prove più difficili».

«Buona domenica a tutti. Grazie tante». Papa Francesco è arrivato a sorpresa oggi, 6 aprile, in piazza San Pietro per la celebrazione del Giubileo dei malati.

Al termine della messa Francesco, in sedia a rotelle, si è unito alla benedizione finale e ha pronunciato poche parole.

Il Pontefice, accompagnato dall’infermiere Massimiliano Strappetti, indossava i naselli per l’ossigeno.

L'Angelus letto da Fisichella: «Malattia tra prove più difficili»

L'Angelus è stato letto da mons. Fisichella

Il Papa ha scritto l'Angelus, che è stato letto da monsignor Rino Fisichella.

«Certamente la malattia è una delle prove più difficili e dure della vita, in cui tocchiamo con mano quanto siamo fragili».

Il Pontefice parla della malattia che sta vivendo: «Essa può arrivare a farci sentire come il popolo in esilio, o come la donna del Vangelo: privi di speranza per il futuro. Ma non è così.»

«Anche in questi momenti, Dio non ci lascia soli e, se ci abbandoniamo a Lui, proprio là dove le nostre forze vengono meno, possiamo sperimentare la consolazione della sua presenza».

«Egli stesso, fatto uomo, - scrive Bergoglio - ha voluto condividere in tutto la nostra debolezza e sa bene che cos’è il patire. Perciò a Lui possiamo dire e affidare il nostro dolore, sicuri di trovare compassione, vicinanza e tenerezza»