«Vorrei ringraziarvi per le preghiere, che si elevano al Signore dal cuore di tanti fedeli da molte parti del mondo: sento tutto il vostro affetto e la vostra vicinanza e, in questo momento particolare, mi sento come 'portato' e sostenuto da tutto il Popolo di Dio. Grazie a tutti!».

Il Papa ha problemi di salute (immagine d'archivio). sda

È quanto scrive Francesco nel testo dell'Angelus che anche oggi non può pronunciare.

Il Papa, nel testo scritto, fa sapere che in questi giorni sta pregando «soprattutto per la pace. Da qui la guerra appare ancora più assurda. Preghiamo per la martoriata Ucraina, per Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sudan, Kivu», è l'appello del Pontefice diffuso dalla sala stampa vaticana.

Per quel che riguarda il suo stato di salute si sa molto poco, salvo che la notte è stata tranquilla e che il Pontefice riposa ancora.

Ricordiamo che venerdì era stato vittima di un brutto episodio di broncospasmo che aveva richiesto un' intervento d'urgenza e l'assistenza con l'ossigeno.