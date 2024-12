Papa Francesco ha lanciato un nuovo appello per la pace. Keystone

«Preghiamo per la Siria dove purtroppo la guerra si è riaccesa causando molte vittime. Sono molto vicino alla Chiesa in Siria, preghiamo». Lo ha detto il Papa all'Angelus.

SDA

«La guerra è un orrore, la guerra offende Dio e l'umanità, la guerra non risparmia nessuno, la guerra è sempre una sconfitta, una sconfitta per l'umanità intera», ha aggiunto il pontefice.

Parlando in particolare della guerra in Ucraina il Papa ha lanciato un nuovo appello alla pace: «Rivolgo ancora una volta il mio appello alla comunità internazionale e ad ogni uomo e donna di buona volontà affinché si adoperino, in ogni modo, per fermare questa guerra e fare prevalere il dialogo, la fraternità, la riconciliazione. Si moltiplichi, ad ogni livello, un rinnovato impegno».

Cessate il fuoco

«Mi rallegro per il cessate il fuoco che è stato raggiunto nei giorni scorsi in Libano e auspico che esso possa essere rispettato da tutte le parti, permettendo così alle popolazioni interessate al conflitto, sia libanese sia israeliana, di tornare presto e in sicurezza a casa, anche con l'aiuto prezioso dell'esercito libanese e delle forze di pace delle Nazioni Unite», ha aggiunto Papa Francesco.

«La mia speranza è che lo spiraglio di pace che si è aperto», con il cessate il fuoco tra Israele e Libano, «possa portare al cessate il fuoco su tutti gli altri fronti, soprattutto a Gaza», ha detto.

«Ho molto a cuore la liberazione degli israeliani che ancora sono tenuti in ostaggio e l'accesso degli aiuti umanitari alla popolazione palestinese stremata».

SDA