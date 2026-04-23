VaticanoIl Papa: «Ribadisco la nostra contrarietà alla benedizione delle coppie gay»
SDA
23.4.2026 - 20:40
«La Santa Sede ha chiarito» ai vescovi tedeschi che «non siamo d'accordo con la benedizione formalizzata di coppie omosessuali». Lo ha detto il Papa nella conferenza stampa in volo da Malabo a Roma.
Keystone-SDA
23.04.2026, 20:40
23.04.2026, 20:42
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Ma «l'unità o la divisione della Chiesa non dovrebbe ruotare attorno a questioni sessuali» perché «credo che siano questioni molto più grandi e importanti, come la giustizia, l'uguaglianza, la libertà».
Prevost ha ribadito che la Chiesa accoglie tutti: «Quando il sacerdote benedice alla fine di una messa, quando il Papa benedice alla fine di una grande celebrazione come quella di oggi, la benedizione è per tutti».