Prima apparizione dopo oltre un mese di degenza per il pontefice. Keystone

Il Papa si è affacciato da un balconcino del policlinico Gemelli di Roma in occasione dell'Angelus domenicale. È la prima apparizione pubblica di Francesco dal suo ricovero per una polmonite bilaterale il 14 febbraio scorso.

Keystone-SDA SDA

«Ringrazio tutti, saluto questa signora con i fiori gialli», sono state le prime parole del pontefice dopo 38 giorni di ricovero. Il Papa ha in seguito benedetto la folla di fedeli.

Seduto sulla sua sedia a rotelle, ha pronunciato le parole di saluto ai fedeli da un microfono. È apparso affaticato, ma ha sorriso rivolgendosi alla folla ringraziandola e facendo il gesto del pollice alzato.

Il Papa, come era già stato anticipato, ha poi lasciato il Gemelli per tornare in Vaticano dopo la lunga degenza per curare una polmonite bilaterale e un'infezione respiratoria polimicrobica. Il pontefice tornerà presso la residenza di Santa Marta.