Papa Francesco (foto d'archivio) sda

Il Pontefice, ricoverato da venerdì al Policlinico Gemelli di Roma per quella che si è trasformata in una polmonite bilaterale, durante le sue giornate nella camera riesce anche ad altarsi dal letto e ad accomodarsi in poltrona.

Keystone-SDA SDA

È quanto si apprende da fonti vaticane, secondo le quali Francesco non è sottoposto a una somministrazione supplementare di ossigeno, almeno in forma stabile, ed è «autoventilato». Le stesse fonti sottolineano che «il cuore del Papa regge molto bene».

Si apprende anche che il riposo assoluto che è stato prescritto al Pontefice prevede che non riceva visite, a parte quelle dei diretti collaboratori che gli sottopongono carte e documenti.

Stamattina la sala stampa vaticana aveva riferito che «il Papa ha trascorso una notte tranquilla, si è svegliato e ha fatto colazione».

Nel pomeriggio sarà diffuso un nuovo bollettino con aggiornamenti medici.