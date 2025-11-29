  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Religione Il Papa visita la Moschea Blu di Istanbul

SDA

29.11.2025 - 08:53

Papa Leone XIV visita la Moschea Blu di Istanbul nel suo primo viaggio apostolico fuori dall'Italia.
Papa Leone XIV visita la Moschea Blu di Istanbul nel suo primo viaggio apostolico fuori dall'Italia.
Keystone

Papa Leone XIV ha visitato la Moschea Blu di Istanbul. Il Papa è stato accolto e accompagnato dal Capo della Diyanet, ovvero il presidente per gli Affari religiosi Safi Arpagus.

Keystone-SDA

29.11.2025, 08:53

29.11.2025, 09:06

«Il Papa ha vissuto la visita alla Moschea in silenzio, in spirito di raccoglimento e in ascolto, con profondo rispetto del luogo e della fede di quanti lì si raccolgono in preghiera», riferisce la Sala Stampa della Santa Sede.

Parlando ai giornalisti, il muezzin della Moschea, Asgin Tunca, ha indicato che Leone XIV ha visitato la Moschea ma non ha pregato. «Ho detto a lui che questa era la casa di Allah, che se voleva poteva pregare, e lui ha detto 'no, osserverò in giro'» e ha continuato la visita.

Leone ha quindi fatto una scelta diversa da Benedetto XVI e Francesco che avevano avuto un momento di raccoglimento silenzioso, come una preghiera. Il pontefice ha visitato il luogo di culto senza scarpe, come vuole la regola islamica.

La Moschea Sultan Ahmed, nota anche come «Moschea Blu», è una delle più importanti moschee di Istanbul. Venne costruita (1609-1617) dal sultano Ahmed I, su parte del sito del Gran Palazzo di Costantinopoli, per diventare il luogo di culto più importante dell'Impero Ottomano.

Il soprannome deriva dalle 21.043 piastrelle di ceramica turchese inserite nelle pareti e nella cupola. La Moschea Blu è l'unica ad avere sei minareti (di solito sono quattro), superata in questo solo dalla moschea della Ka'ba, a La Mecca, che ne ha sette.

I più letti

I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Ecco chi sono e che imperi controllano le 10 persone più ricche della Svizzera
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Squalo uccide una turista svizzera, i testimoni raccontano il disperato salvataggio
Una famiglia americana fugge dal Texas alla Russia... e il papà finisce subito al fronte

Altre notizie

Australia. Squalo uccide una turista svizzera, i testimoni raccontano il disperato salvataggio

AustraliaSqualo uccide una turista svizzera, i testimoni raccontano il disperato salvataggio

Incendio. Tre giorni di lutto a Hong Kong per gli oltre 120 morti nel rogo

IncendioTre giorni di lutto a Hong Kong per gli oltre 120 morti nel rogo

Ritardi in tutto il mondo. Bug al software di Airbus, 6'000 aerei A320 bloccati a terra

Ritardi in tutto il mondoBug al software di Airbus, 6'000 aerei A320 bloccati a terra