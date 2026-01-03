Il parere dell'esperto: «In questo tipo di eventi c'è una combinazione di fattori». Ecco quali

L'esperto sui roghi come quello di Crans-Montana: «Spesso si tratta d'una combinazione di più fattori». Ecco quali Olivier Burnier, esperto di sicurezza antincendio, spiega a blue News quali sono i fattori che possono portare a una catastrofe come quella di Crans-Montana. 02.01.2026

In seguito al disastro di Crans-Montana, blue News ha intervistato l'esperto di protezione antincendio Olivier Burnier per conoscere la sua opinione sulla tragedia.

Keystone-ATS, Redazione blue News Valérie Passello

«In termini di legislazione, in Svizzera, se ci sono più di 100 persone, sono necessarie due uscite di emergenza», sottolinea Olivier Burnier, esperto di protezione antincendio, intervistato da blue News. Non avendo visto il sito, lo specialista ammette di non poter commentare il caso specifico di Crans-Montana.

Ma può far riferimento alle tragedie simili che si sono verificate in altri Paesi: «È sempre una combinazione di molti fattori: persone che non conoscono necessariamente la zona, che sono in vena di feste, che magari hanno consumato alcol e sono meno reattive, poi ci sono problemi con le uscite di emergenza e succede questo tipo di tragedia».

Le uscite di sicurezza a Crans-Montana c'erano

Alla conferenza stampa di venerdì pomeriggio a Sion, il consigliere di Stato Stéphane Ganzer, responsabile della sicurezza, ha spiegato: «In questo caso, l'Ufficio cantonale dei vigili del fuoco non ha mai ricevuto una segnalazione di difetti o non conformità in questo edificio. Per quanto riguarda le uscite di sicurezza, questo locale pubblico ne era ovviamente dotato. Ma quando l'incendio si è propagato e il fumo si è espanso, è probabile che poche persone abbiano trovato queste uscite».

«Questo tipo di evento non dovrebbe accadere», aggiunge dal canto suo Burnier. «Gli standard sono concepiti per garantire che non accada, altrimenti non faremmo il nostro lavoro correttamente».

«Come sempre in un incidente, un certo numero di disposizioni non ha funzionato, ma gli standard svizzeri dovrebbero far in modo che questo non accada».

Possibile responsabilità penale da accertare

La procuratrice generale vallesana Béatrice Pilloud ha dichiarato venerdì che a seconda dell'esito dell'indagine, potrebbe essere esaminata la responsabilità penale delle persone coinvolte.

Potrebbero essere perseguite per incendio doloso, omicidio colposo e lesioni personali colpose.

«A seconda dei risultati dell'indagine e del suo progredire, potrebbe essere possibile esaminare se le persone coinvolte sono penalmente responsabili», ha dichiarato Pilloud alla stampa.

«Se così fosse, e se queste persone sono ancora vive, verrà aperta un'indagine contro di loro per incendio doloso colposo, omicidio colposo e lesioni personali colpose», ha spiegato Pilloud, aggiungendo che più di 30 persone stanno attualmente lavorando per permettere alle famiglie di scoprire se i loro cari sono tra le vittime.

I giornalisti hanno chiesto alle autorità eventuali problemi con l'uscita di emergenza – che, secondo alcuni testimoni, era stata bloccata – ma non hanno ricevuto risposta.