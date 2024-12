La cattedrale di Basilea soffre purtroppo del successo del mercato natalizio. Keystone

Il periodo dell'Avvento non porta con sé solo momenti di contemplazione: l'assalto dei turisti ha costretto la cattedrale di Basilea a chiudere le porte nei fine settimana.

Dominik Müller ai-scrape

Hai fretta? blue News riassume per te La cattedrale di Basilea chiude nei fine settimana dell'Avvento a causa dell'elevato numero di visitatori e del comportamento inappropriato di molti turisti.

Il mercatino di Natale di Basilea, un'attrazione popolare a livello internazionale, ha aumentato notevolmente il numero di visite e ha portato a conflitti su come gestire la cattedrale.

Il turismo della città e la Chiesa protestante stanno esaminando misure per disinnescare la situazione. Mostra di più

La cattedrale di Basilea, un punto di riferimento storico che esiste dal Medioevo, si trova ad affrontare un problema inaspettato durante il periodo dell'Avvento: l'afflusso di turisti.

Questi non visitano solo il popolare mercatino di Natale, che si trova nelle immediate vicinanze, ma anche la cattedrale stessa, come riportato dalla SRF.

La vicaria della cattedrale, Catherine Schröder Field, ha deciso di chiudere la chiesa nei fine settimana fino alla fine del periodo dell'Avvento per mantenere la pace. Sono previste eccezioni solo per le funzioni religiose e i concerti.

Il mercatino di Natale di Basilea attira sempre più visitatori, tra cui molti turisti internazionali. Negli ultimi anni ha raggiunto i primi posti nelle classifiche europee.

«C'è semplicemente troppa gente qui»

Questo sviluppo ha però avuto anche un impatto negativo sulla cattedrale, in quanto alcuni turisti abusano della chiesa per bere un vin brulé e mangiarsi un bratwurst.

«Siamo una chiesa, non un ristorante o uno snack bar», dice la vicaria a «SRF». Il vice pastore David Meili aggiunge: «Qui c'è semplicemente troppa gente».

La situazione è stressante perché il personale deve costantemente spiegare le regole. I turisti sfidano sempre aggressivamente le istruzioni del personale e i numerosi volontari sono sempre più spesso coinvolti in «alterchi verbali e fisici», scrive la chiesa in un comunicato stampa.

Basilea Turismo si rammarica della chiusura della cattedrale nei fine settimana, ma condivide la decisione della chiesa di concentrarsi sulle sue attività principali. La direttrice Letizia Elia sottolinea che negli ultimi anni il mercatino di Natale ha registrato un record di visitatori dopo l'altro.

Niente personale di sicurezza, ma regole più chiare

Insieme alla chiesa protestante, l'ufficio del turismo della città sta cercando soluzioni per risolvere la situazione. Una possibilità potrebbe essere quella di informare meglio le guide turistiche sulle regole di comportamento nel luogo di culto.

Schröder Field rifiuta fermamente l'idea di impiegare personale di sicurezza per sorvegliare gli ingressi della luogo religioso. Teme che ciò trasmetta un'immagine sbagliata.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.