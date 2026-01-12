Ecco il pazzo americano che ha percorso l'intera Svizzera in un solo giorno

Lo youtuber statunitense Johnny Harris ama la Svizzera. Per questo motivo il 37enne si è posto una sfida difficile: ha voluto attraversare tutti i 26 cantoni in sole 24 ore con i mezzi pubblici. Ce l'ha fatta?

Hai fretta? blue News riassume per te Il giornalista e youtuber statunitense Johnny Harris è un fan dei trasporti pubblici in Svizzera.

L'estate scorsa, il 37enne è volato nel nostro Paese per scoprire se sarebbe riuscito a fare il giro di 26 cantoni in 24 ore utilizzando solo treni, tram, autobus e autopostali.

Di recente Harris ha caricato sul suo canale YouTube il video intitolato «Come la Svizzera ha creato il Paese perfetto».

Lo stress test per i trasporti pubblici elvetici era appena stato messo online prima di diventare virale. Mostra di più

Prima un piccolo retroscena: a dicembre ho incontrato il musicista Pablo Nouvelle per un'intervista. A un certo punto abbiamo iniziato a parlare del fatto che a entrambi piace molto viaggiare in treno.

Nouvelle mi ha parlato di un giornalista e youtuber americano, Johnny Harris, che si era prefissato di attraversare la Svizzera in un giorno.

In altre parole: 26 cantoni in 24 ore, e tutto con i mezzi pubblici. Sono rimasto subito affascinato. Ed è per questo che ora voglio raccontare la storia di questo pazzo americano.

Il video di Harris sulla Svizzera sta diventando virale

Il 37enne ha lavorato per diversi anni presso «Vox Media». Per quest'ultima ha prodotto la serie di documentari «Borders», in cui ha indagato gli aspetti sociali, politici e storici dei confini in tutto il mondo.

Oggi lavora per la sua piattaforma su YouTube, alla quale si sono iscritti più di 7,32 milioni di persone.

Di recente ha raccontato ai suoi follower i suoi viaggi in treno, tram, bus e autopostale in una sola settimana in un video di 45 minuti intitolato «How Switzerland Engineered the Perfect Country», ovvero come la Svizzera ha creato il Paese perfetto.

Appena messo online, lo stress test di Harris sui trasporti pubblici svizzeri è diventato immediatamente virale. In due settimane il video è stato cliccato ben 1,7 milioni di volte.

«Nel mio Paese, auto e parcheggi significano libertà»

Sembra assurdo quello che Harris ha progettato di fare durante il suo soggiorno di una settimana in Svizzera: voleva vivere quasi esclusivamente sui mezzi pubblici.

E come se non bastasse, alla fine del suo viaggio si è posto una sfida completamente folle: attraversare tutti i 26 cantoni svizzeri in 24 ore utilizzando solo i mezzi pubblici.

«Sono americano e non so molto di treni», dice Harris a un certo punto del suo spettacolare video-reportage, il che lo rende ancora più affascinato dal sistema di trasporto pubblico, per lo più scorrevole, della Svizzera.

«Nel mio Paese, le auto e i parcheggi sono sinonimo di libertà, ma quando si può viaggiare attraverso le Alpi e raggiungere le grandi città e i piccoli villaggi in modo così semplice, si ha la sensazione di essere liberi», continua lo youtuber.

Cosa ha spinto gli svizzeri a costruire gallerie?

Nel video Johnny si fa una domanda: «Cosa mai ha spinto queste persone a costruire questi tunnel impossibili per i loro treni?». E offre un'interessante panoramica sulla costruzione della rete ferroviaria locale.

In seguito, lo youtuber inizia quasi a cantare per il puro entusiasmo dell'orario cadenzato introdotto nel 1982.

Poi arriva finalmente il momento della sfida di 24 ore: «Ok, andiamo!». Questa inizia al minuto 25 del video, nella parte francese del Vallese, seguita da Ginevra. Harris ha già perso la coincidenza del treno. La situazione non inizia bene.

Fortunatamente, i suoi vari compagni locali hanno una grande familiarità con l'app delle FFS e il viaggio può continuare. Vaud. Neuchâtel. Friborgo. «Mi gira la testa», dice Harris mentre corre da un binario all'altro della stazione di Berna.

A Berna è già in ritardo di un'ora sulla tabella di marcia

Il problema: lo youtuber ha già un'ora di ritardo sulla tabella di marcia. Ne ha solo 24, ma sembra comunque di buon umore per raggiungere la sua destinazione. Giura. Check. Basilea Campagna.

Prosegue sul tram, mentre Harris si rende conto di non aver ancora mangiato nulla e, stupidamente, di non aver messo in valigia né cibo né acqua.

Ma un po' di fame è facile da sopportare quando si ha un grande obiettivo. Basilea Città. Check. Soletta.

Accidenti, la fine della sfida è già alle porte: Harris ha attraversato il Canton Argovia con le FFS, ma senza fermarsi. Ebbene, lui (e noi) chiudiamo un occhio.

«Ha funzionato come un orologio»

E poi Johnny corre per le ore successive da un cantone all'altro, senza fermarsi.

Non importa quali ostacoli si frappongano alla sua sfida di 24 ore, il 37enne non si lascia rovinare il buon umore. E poi finalmente: è ormai buio pesto, ma il traguardo si avvicina.

Glarona è il cantone numero 25, dopo il quale Harris deve affrontare ancora un viaggio in treno e una breve passeggiata su un ponte per completare la sfida poco prima dell'una e mezza.

È arrivato nei Grigioni, il cantone numero 26, in meno di 23 ore. Wow!

«Ha funzionato come un orologio», dice Johnny, visibilmente stanco, alla fine del suo video. Ma il suo entusiasmo per la Svizzera in generale e per i nostri trasporti pubblici in particolare è ancora meravigliosamente palpabile in questo momento.

Grazie a Pablo Nouvelle per la segnalazione.