Dei pesci velenosi stanno causando preoccupazione in Grecia: oltre 20 i casi di punture registrati. Gli esperti consigliano cautela durante il nuoto in acque basse e raccomandano l'uso di scarpe da spiaggia.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Sulle spiagge greche sono state segnalate decine di punture di pesce ragno, chiamato anche tracina minore.

Il pesce, lungo circa dieci centimetri, si nasconde tra la sabbia del fondale marino: le sue spine dorsali nere e affilate contengono veleno.

I sintomi sono i seguenti: mal di testa, difficoltà respiratorie, nausea, dolori al petto e sudorazione eccessiva.

Si consiglia di immergersi nelle acque con delle scarpe da spiaggia ai piedi per evitare spiacevoli incontri. Mostra di più

La tracina minore, nota anche come pesce ragno, sta creando scompiglio sulle spiagge greche. Questi pesci si nascondono nella sabbia e sono difficili da individuare, ma le loro spine velenose possono causare gravi ferite.

Da fine maggio a inizio agosto sono stati segnalati oltre 20 casi di punture, anche se questi numeri non sono stati ufficialmente confermati, come riferisce il «Blick».

Una dipendente di una struttura medica a Stavros ha avvertito su Facebook dell'aumento delle punture, consigliando di fare attenzione quando si nuota in acque basse, specialmente in aree rocciose.

Ha raccomandato l'uso di scarpe da spiaggia per evitare incidenti e ha esortato i turisti a godersi le vacanze con prudenza.

Caratteristiche e sintomi

Il pesce ragno, lungo circa dieci centimetri, si nasconde tra sabbia e ghiaia. Le sue spine dorsali nere e affilate contengono veleno, e attacca solo se calpestato accidentalmente.

I sintomi di una puntura possono includere mal di testa, difficoltà respiratorie, nausea, dolori al petto e sudorazione eccessiva.

Al «Blick», una turista svizzera ha raccontato la sua esperienza dopo essere stata punta in Egitto nell'autunno del 2024. Ha spiegato che è importante immergere immediatamente la zona colpita in acqua calda per neutralizzare il veleno. I dolori possono durare diversi giorni.

Nonostante le preoccupazioni, molti turisti non vedono la situazione come drammatica. Nei commenti al post della dipendente medica, alcuni hanno sottolineato che 20 casi in tre mesi sono pochi rispetto al numero totale di bagnanti.

La prudenza è la chiave per evitare incidenti: indossare scarpe da spiaggia in aree rocciose può garantire una giornata tranquilla al mare, proteggendo da incontri spiacevoli.