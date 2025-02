Marco Odermatt, venditore di pesce, teme che un malintenzionato allontani i suoi clienti. Screenshot / Tele M1

I negozianti del Markthof Nussbaumen, nel Canton Argovia, sono alle prese con un uomo che molesta i clienti e il personale. Il pescivendolo Marco Odermatt. omonimo del più noto sciatore, e altri esercenti sono stati vittime di vandalismi e furti.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo sta molestando i clienti e i commessi del Markthof Nussbaumen, nel Canton Argovia, commettendo atti di vandalismo e furti in diversi negozi.

I proprietari degli esercizi temono di perdere i clienti a causa del piantagrane.

La Polizia cantonale di Argovia è stata informata dell'accaduto e raccomanda di denunciare ulteriori episodi. Mostra di più

Il Markthof di Nussbaumen nel Canton Argovia si è appena ripreso dagli effetti di un'esplosione avvenuta nel giugno 2024, quando i gestori del negozio si trovano a dover affrontare un nuovo problema. Un uomo molesta i clienti e i commessi e imbratta i negozi.

Una delle persone colpite è Marco Odermatt. No, non il famoso eroe dello sci, ma il suo omonimo, un venditore di pesce locale. «È offensivo, parla sempre così tanto che non si possono servire i clienti», afferma a «Tele M1», che teme di perdere clienti.

Anche altri commercianti raccontano di esperienze simili. Un anonimo proprietario di un negozio ha detto che l'uomo era aggressivo e assaliva sia i clienti che il personale.

Ha anche scoperto dei graffiti sul suo esercizio. Un video pubblicato su Facebook mostra un negozio che viene bersagliato di uova crude.

L'uomo avrebbe anche rubato

Anche i dipendenti di una farmacia del centro commerciale hanno avuto esperienze negative. Un impiegato ha dichiarato alla rete televisiva argoviese che i clienti sono diminuiti perché si sentivano a disagio.

L'uomo non si limiterebbe a insulti e vandalismi, ma occasionalmente ruba anche. Almeno dieci negozi sarebbero stati colpiti dai suoi furti e dalle sue minacce.

La polizia è al corrente degli incidenti

La Polizia cantonale di Argovia è al corrente degli incidenti e consiglia ai cittadini di chiamare le autorità in caso di ulteriori episodi. Il portavoce dei media Daniel Wächter spiega che la polizia può controllare la persona e mandarla via se necessario.

I proprietari degli immobili hanno anche la possibilità di espellere l'uomo dai loro locali. Nonostante il divieto di accesso a diversi negozi, il piantagrane continua a molestare clienti e commercianti.

Nel frattempo, Marco Odermatt e gli altri esercenti sperano che l'uomo venga presto assicurato alla giustizia.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.