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Da emarginato a fortunato Il piccolo di macaco Punch ha trovato finalmente una vera amica

Anaëlle Hebang

19.3.2026

Il piccolo di macaco Punch, dello zoo di Ichikawa a Tokyo, ha finalmente trovato un compagno di giochi (foto d'archivio).
Il piccolo di macaco Punch, dello zoo di Ichikawa a Tokyo, ha finalmente trovato un compagno di giochi (foto d'archivio).
KEYSTONE

La storia della scimmia Punch dello zoo di Ichikawa a Tokyo ha fatto il giro del mondo: rifiutato dai suoi simili, il piccolo di macaco aveva trovato un rifugio in un peluche. Adesso sembra essere arrivato il lieto fine: ha infatti trovato una compagna di giochi.

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Anaëlle Hebang, Leana Bachmann

19.03.2026, 09:19

19.03.2026, 09:27

È subito virale. Rifiutato dalla mamma, un piccolo di macaco si rifugia in un peluche

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Il piccolo di macaco giapponese Punch è ancora una volta fonte di emozioni, ma questa volta con una svolta sorprendentemente bella: dopo un periodo di solitudine, la sua vita allo zoo di Ichikawa a Tokyo sembra essere finalmente cambiata.

I suoi primi incontri con un altro giovane animale si sono rivelati provvidenziali: Punch non è più solo, anzi sembra essere improvvisamente cambiato.

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Non molto tempo fa, si aggrappava a una scimmietta di peluche che gli dava conforto e rifugio. La sua storia ha in poco tempo fatto il giro del mondo diventando virale.

Quello che è successo adesso dà speranza. Nel video (in tedesco) tutta la storia e le sue scene più toccanti.

Nach wochenlanger Einsamkeit – Punch findet endlich eine echte Freundin

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Diese Geschichte über das kleine Äffchen Punch sorgt gerade weltweit für Aufmerksamkeit. Sie erzählt von einem ungewöhnlichen Schicksal, das viele berührt hat – und nimmt nun eine überraschend positive Wendung.

18.03.2026

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