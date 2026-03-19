Il piccolo di macaco Punch ha trovato finalmente una vera amica

Il piccolo di macaco Punch, dello zoo di Ichikawa a Tokyo, ha finalmente trovato un compagno di giochi (foto d'archivio). KEYSTONE

La storia della scimmia Punch dello zoo di Ichikawa a Tokyo ha fatto il giro del mondo: rifiutato dai suoi simili, il piccolo di macaco aveva trovato un rifugio in un peluche. Adesso sembra essere arrivato il lieto fine: ha infatti trovato una compagna di giochi.

Anaëlle Hebang, Leana Bachmann Anaëlle Hebang

Il piccolo di macaco giapponese Punch è ancora una volta fonte di emozioni, ma questa volta con una svolta sorprendentemente bella: dopo un periodo di solitudine, la sua vita allo zoo di Ichikawa a Tokyo sembra essere finalmente cambiata.

I suoi primi incontri con un altro giovane animale si sono rivelati provvidenziali: Punch non è più solo, anzi sembra essere improvvisamente cambiato.

Non molto tempo fa, si aggrappava a una scimmietta di peluche che gli dava conforto e rifugio. La sua storia ha in poco tempo fatto il giro del mondo diventando virale.

Quello che è successo adesso dà speranza. Nel video (in tedesco) tutta la storia e le sue scene più toccanti.