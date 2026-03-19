Il piccolo di macaco Punch ha trovato finalmente una vera amica

Da emarginato a fortunatoIl piccolo di macaco Punch ha trovato finalmente una vera amica
Anaëlle Hebang
19.3.2026
La storia della scimmia Punch dello zoo di Ichikawa a Tokyo ha fatto il giro del mondo: rifiutato dai suoi simili, il piccolo di macaco aveva trovato un rifugio in un peluche. Adesso sembra essere arrivato il lieto fine: ha infatti trovato una compagna di giochi.
Il piccolo di macaco giapponese Punch è ancora una volta fonte di emozioni, ma questa volta con una svolta sorprendentemente bella: dopo un periodo di solitudine, la sua vita allo zoo di Ichikawa a Tokyo sembra essere finalmente cambiata.
I suoi primi incontri con un altro giovane animale si sono rivelati provvidenziali: Punch non è più solo, anzi sembra essere improvvisamente cambiato.
Non molto tempo fa, si aggrappava a una scimmietta di peluche che gli dava conforto e rifugio. La sua storia ha in poco tempo fatto il giro del mondo diventando virale.
Quello che è successo adesso dà speranza. Nel video (in tedesco) tutta la storia e le sue scene più toccanti.
Nach wochenlanger Einsamkeit – Punch findet endlich eine echte Freundin
Diese Geschichte über das kleine Äffchen Punch sorgt gerade weltweit für Aufmerksamkeit. Sie erzählt von einem ungewöhnlichen Schicksal, das viele berührt hat – und nimmt nun eine überraschend positive Wendung.