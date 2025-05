Uno Yak-40: un aereo di questo tipo stava per decollare senza il portello chiuso. Imago

Prima che un aereo della Russian Kamchatka Air Enterprise potesse decollare, un pilota si è accorto di una grave mancanza. L'incidente è ora oggetto di indagine.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Un pilota di un aereo russo ha impedito il decollo di uno Yak-40 con una porta aperta.

Il decollo è stato interrotto in tempo.

Le autorità hanno avviato un'indagine, dato che un portellone aperto comporta rischi considerevoli per la struttura, i controlli e la sicurezza. Mostra di più

Un pilota attento ha recentemente evitato un potenziale disastro nell'Estremo Oriente della Russia. Uno Yakovlev Yak-40, che si trovava sulla pista dell'aeroporto di Petropavlovsk-Kamchatsky, stava per decollare quando è stato notato che uno dei portelloni dell'aereo era aperto.

L'uomo ha immediatamente informato l'equipaggio della cabina di pilotaggio, interrompendo la fase di decollo per tornare in posizione di parcheggio, come riporta il sito «Aerotelegraph», citando il canale Telegram di Aviatorshina. Fortunatamente non c'erano passeggeri o merci a bordo.

Un decollo con un portellone aperto può avere gravi conseguenze. L'aerodinamica del velivolo è notevolmente compromessa, il che può portare a problemi di controllo. C'è anche il rischio che oggetti o persone vengano risucchiati fuori.

Avviata un'indagine

Un'improvvisa depressurizzazione della cabina potrebbe essere pericolosa anche per l'equipaggio. Le porte aperte possono inoltre causare danni strutturali e provocare livelli di rumore e vibrazioni estremi che influiscono sulla comunicazione e sul benessere delle persone a bordo.

Lo Yak-40 in questione appartiene alla flotta della Kamchatka Air Enterprise, attivo soprattutto per i voli regionali.

Dopo l'incidente, lo Yak-40 è stato ispezionato a fondo e non sono stati riscontrati danni. L'Amministrazione territoriale interregionale della Kamchatka ha annunciato un'indagine.