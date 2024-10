La moglie è riuscita a far atterrare il piccolo aereo con l'aiuto dei controllori di volo. dpa

Negli Stati Uniti, una coppia stava viaggiando su un piccolo aereo quando il pilota ha avuto un infarto. La moglie ha quindi preso i comandi ed è riuscita ad atterrare grazie all'aiuto dei controllori di volo. La cosa incredibile è che la donna non aveva assolutamente alcuna esperienza di volo.

Hai fretta? blue News riassume per te Il pilota di un piccolo aereo ha avuto un infarto durante un volo negli Stati Uniti.

Fortunatamente la moglie è riuscita a far atterrare il velivolo grazie all'aiuto dei controllori di volo.

Nonostante l'atterraggio sicuro, il 78enne è deceduto poco dopo in ospedale. Mostra di più

Una coppia di pensionati stava volando da sola su un bimotore turboelica da Henderson, in Nevada, a Monterey, in California, quando il marito 78enne, che pilotava il piccolo aereo, ha avuto un infarto.

Dato che l'uomo non era chiaramente più in grado di continuare a volare, la moglie ha preso i comandi e, grazie all'aiuto dei controllori di volo che le hanno dato istruzioni dettagliate via radio, è riuscita a far atterrare il velivolo in sicurezza a Bakersfield, in California.

Il marito è stato poi portato in ospedale, ma non ce l'ha fatta.

La vicenda è stata riportata da diversi media statunitensi, e poi confermata anche dalla Federal Aviation Administration (FAA), precisando che la cosa più incredibile è che la donna non aveva precedenti esperienze di volo.

«Per quanto ne so, la moglie non aveva mai volato, né fatto alcun corso», ha dichiarato alla «CBS» Ron Brewster, direttore degli aeroporti della contea di Kern, in California. «Non ho mai visto nulla di simile in tutta la mia carriera».

