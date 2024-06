«Il Codice Crosby-Schoyen», che ha circa 1600 anni, è il più antico libro con testi biblici. Keystone (Archivbild)

Il libro più antico del mondo con testi biblici, ossia «Il Codice Crosby-Schoyen», è passato di mano per circa 3,5 milioni di franchi. Contiene la prima copia completa del Libro di Giona e della Prima Lettera di Pietro.

Come ha annunciato la casa d'aste Christie's, il libro è andato all'asta per esattamente 3,06 milioni di sterline.

Secondo Christie's, le righe sono state scritte in copto da un monaco nell'attuale Egitto nel terzo o quarto secolo.

È anche il più antico libro in mani private. Mostra di più

«Il Codice Crosby-Schoyen», che ha circa 1600 anni, è il più antico libro con testi biblici. Contiene la prima copia completa del Libro di Giona e della Prima Lettera di Pietro.

Secondo la casa d'aste, è anche il più antico volume di proprietà privata. Secondo Christie's, comprende 51 delle 68 pagine originali di papiro. Le righe in copto furono scritte da un monaco nell'attuale Egitto nel terzo o quarto secolo.

Ecco da cosa prende il suo nome

Il libro fu ritrovato insieme ad altri documenti in papiro e pergamena in Egitto all'inizio degli anni '50 e fu inizialmente acquistato da un collezionista svizzero.

Secondo la casa d'aste, il manoscritto è poi passato di mano diverse volte ed è appartenuto, tra gli altri, alla collezionista statunitense Margaret Reed Crosby, da cui prende in parte il nome. L'ultimo proprietario prima dell'asta era il norvegese Martin Schoyen, a cui risale la seconda parte del nome. Il nome del nuovo proprietario non è stato reso noto.

Il prezzo di vendita è di gran lunga inferiore a quello delle aste di documenti simili. Nel 2023, una Bibbia ebraica di oltre 1.000 anni fa era infatti stata venduta all'asta a New York per oltre 38 milioni di dollari.

Il fondatore di Microsoft Bill Gates aveva pagato 30,8 milioni di dollari per il «Codice Leicester» di Leonardo da Vinci nel 1994. Il documento storico più costoso finora, una delle prime stampe della Costituzione degli Stati Uniti, è stato venduto dalla casa d'aste Sotheby's per 43 milioni di dollari nel 2021.

