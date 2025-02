Il Politecnico di Zurigo esplora le viscere della Terra: «C'era un'enorme anomalia. Ho pensato: non può essere vero»

Usando un nuovo metodo, i ricercatori dell'ETH hanno guardato più in profondità all'interno della Terra di quanto sia mai stato fatto prima. La grande sorpresa è che hanno trovato un'anomalia nell'Oceano Pacifico occidentale che in precedenza era associata solo alle placche continentali. Google Earth

I ricercatori del Politecnico di Zurigo hanno sviluppato un nuovo modello che fornisce una visione più chiara dell'interno della Terra e hanno trovato anomalie che nessuno si aspettava. Thomas Schouten ci spiega cosa sta succedendo.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te I ricercatori dell'ETH hanno sviluppato un nuovo modello che permette di guardare più da vicino l'interno della Terra.

Hanno trovato anomalie nei tunnel del mantello terrestre dove gli scienziati non avevano mai sospettato.

Thomas Schouten, coinvolto nel progetto, ci spiega in un'intervista come funziona il modello e cosa potrebbero significare le anomalie. Mostra di più

«Scoperta sensazionale: c'è un mondo perduto sotto gli oceani?», titola la Bild. Il motivo: i ricercatori del Politecnico di Zurigo sono riusciti a ottenere una visione senza precedenti dell'interno della Terra. È la «prima grande sorpresa dell'anno per la ricerca», esultano i tedeschi.

Thomas Schouten fa parte di questo team di ricercatori il cui lavoro è stato pubblicato su «Nature»: il dottorando ha spiegato in un'intervista a blue News cosa hanno scoperto.

Signor Schouten, perché sappiamo di più sullo spazio e sulle profondità marine che sull'interno della Terra?

Il problema è che non possiamo guardare direttamente all'interno della Terra. Il foro più profondo che l'uomo ha scavato si trova in Russia.

Dopo 12 chilometri di perforazione, le macchine si sono rotte perché la pressione e la temperatura erano troppo elevate. La cosa difficile è che la Terra ha un diametro di oltre 12'700 km, quindi ci sono molte cose che non possiamo vedere.

Un impianto di trivellazione nella penisola di Kola nel 2007. Il pozzo di Kola è considerato l'unico pozzo di profondità superiore in uno scudo continentale. Commons/Andre Belozeroff

Ma è stato comunque possibile dare uno sguardo più profondo.

È come un medico che fa un'ecografia: usiamo onde che hanno una certa energia. A seconda di come attraversano un corpo, possiamo fare delle affermazioni sulla sua struttura.

Questo vale sia per l'uomo che per la terra. Le onde vengono accelerate, rallentate, deviate o riflesse dalle strutture del corpo. Questi cambiamenti nella velocità delle onde sono chiamati «anomalie sismiche».

Quali problemi incontrano i geologi nel misurare queste anomalie?

Quando si va dal medico e si fa un'ecografia del cuore, in teoria si ottiene un'immagine uniforme. Si ha la stessa alta risoluzione dell'interno dappertutto, perché c'è una distribuzione uniforme di sorgenti e ricevitori nel dispositivo a ultrasuoni.

Il problema con la terra è che i sismografi che registrano le onde non sono così ben posizionati come nel caso degli ultrasuoni. Si trovano per lo più solo sulla terraferma: ce ne sono anche sui fondali marini, ma solo pochi e solo temporaneamente.

Dove si trovano di solito i sismografi?

Di solito si trovano dove ci sono terremoti. In Sud America la maggior parte di essi si trova sulla costa occidentale, dove la placca pacifica spinge sotto la quella sudamericana.

È quindi molto più importante per un Paese come il Cile avere una buona rete di sismografi che per il Brasile, dove i terremoti sono molto meno numerosi.

Un apparecchio a ultrasuoni produce ovunque le stesse immagini di alta qualità, mentre con la Terra dipende da dove ci sono quanti sismografi?

Esattamente, dipende da dove ci si trova e da cosa viene registrato. Un altro problema finora è stato che un terremoto genera molti dati, anzi troppi da elaborare.

Ecco perché ci si limita a una selezione di onde da misurare. Si prendono quelle più facili da riconoscere: sono le prime due onde che si vedono. Questo metodo ha già funzionato bene: siamo riusciti a fotografare l'interno della Terra.

Ma?

La risoluzione varia notevolmente. In alcune aree, l'Oceano Pacifico, per esempio, vediamo solo un'immagine molto sfocata. È un oceano, ci sono pochi sismografi.

Cosa è cambiato?

Nel mio dipartimento, il professore di sismologia Andreas Fichtner e i suoi dottorandi Sebastian Noe e Sölvi Thrastarson hanno lavorato su un metodo chiamato inversione della forma d'onda completa. Ciò comporta l'utilizzo non solo delle prime due onde del sismogramma, ma anche di molte più informazioni provenienti dalle onde successive.

In realtà sono troppe. Fichtner e il suo team hanno esaminato questo aspetto e valutato come elaborare queste informazioni nel modo più efficiente possibile. Il risultato è un nuovo modello ad alta risoluzione.

Onde su un sismografo presso il Sea Lab di New Bedford, Massachusetts (foto d'archivio). IMAGO/USA TODAY Network

Per cosa voleva usare questo modello?

Ricostruire i percorsi delle placche. Questo è difficile perché grandi parti delle placche terrestri scompaiono nell'interno della Terra attraverso la subduzione, come nel caso della costa occidentale del Sud America.

Le precedenti immagini dell'interno della Terra hanno sempre mostrato qualche tipo di anomalia sotto queste zone di subduzione e la teoria comune è che tali anomalie siano semplicemente le placche scomparse.

Cosa ha mostrato il nuovo metodo?

Quando ho guardato il Pacifico occidentale nel nuovo modello ad alta risoluzione, ho pensato: «Non può essere vero». C'era un'enorme anomalia che nessun modello aveva mai visto prima. All'inizio pensavamo di aver trovato una nuova placca.

Perché non è così?

Abbiamo trovato le anomalie non solo sotto il Pacifico occidentale, ma ovunque, soprattutto sotto i continenti e gli oceani stabili. Pensavamo di trovare le anomalie solo dove le placche scivolano sotto altre placche.

Ora vediamo che questo tipo di anomalie è molto più diffuso di quanto pensassimo. Parte del motivo per cui queste anomalie sono sempre state interpretate come placche tettoniche è che sono state riscontrate soprattutto dove erano già previste.

Le onde sismiche si muovono più lentamente nelle zone rosse e più velocemente in quelle blu: un nuovo modello dell'ETH mostra improvvisamente una zona blu nel Pacifico occidentale che nessuno si aspettava. Grafico: Sebastian Noe / ETH Zürich

Può spiegare l'immagine che ha pubblicato?

L'immagine mostra la velocità delle onde: sono leggermente più veloci nella zona blu rispetto alla media e leggermente più lente nella zona rossa.

Da un lato, questo è influenzato dalla temperatura: il blu significa leggermente più freddo, il rosso è più caldo. L'idea è che una placca fredda affondi nel mantello. Tuttavia, ci sono altri fattori oltre alla temperatura che influenzano le onde.

Quali sono?

Si tratta della composizione chimica, che può indicare che si tratta di una roccia diversa. Le onde sismiche viaggiano più velocemente attraverso il materiale terrestre se contiene più ferro o silicio.

Il silicio è uno degli elementi chimici più importanti del mantello terrestre, insieme al componente principale della sabbia.

È sorprendente?

No, non è così sorprendente che abbia composizioni diverse nelle varie regioni del mantello. Lo sappiamo perché i geochimici hanno analizzato il materiale proveniente dai vulcani.

Ci sono movimenti di convezione nell'interno della Terra da quattro miliardi di anni, ma non funzionano in modo tale che tutto sia completamente mescolato. In alcune regioni c'è meno materiale misto, dove può esserci più ferro o più silice.

Ci sono altre teorie sulle anomalie?

C'è un po' più di ferro nelle placche che nel mantello e il ferro viene dissolto durante la subduzione. La placca affonda e si dissolve, ma il ferro può raccogliersi in alcune zone del mantello a causa dei movimenti di convezione: anche questa è una possibilità.

In ogni caso, la scienza ha ancora molto da fare!