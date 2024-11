Donald Trump e Justin Trudeau in una foto risalente al 2019 Keystone

«Un'eccellente conversazione»: così il premier canadese Justin Trudeau ha commentato la cena di circa tre ore venerdì sera a Mar-a-Lago con Donald Trump dopo la minaccia di nuovi dazi finché Ottawa non metterà fine al traffico di droga e di illegali negli USA.

Tra gli argomenti discussi, riportano alcuni media statunitensi e canadesi, commercio, sicurezza delle frontiere, fentanyl, difesa, Ucraina, Nato, Cina, Medio Oriente e oleodotti, così come il summit del G7 in Canada l'anno prossimo.

In seguito si è espresso anche Trump: «ho appena avuto un incontro molto produttivo con il primo ministro Justin Trudeau del Canada, dove abbiamo discusso di molti argomenti importanti che richiederanno a entrambi i paesi di lavorare insieme per affrontarli, come la crisi del fentanyl e della droga che ha decimato così tante vite a causa dell'immigrazione illegale, accordi di commercio equo che non mettono a repentaglio i lavoratori americani e l'enorme deficit commerciale che gli Stati Uniti hanno con il Canada», ha affermato il presidente eletto.

«Ho detto molto chiaramente – prosegue il tycoon – che gli Stati Uniti non resteranno più a guardare mentre i nostri cittadini diventano vittime del flagello di questa epidemia di droga, causata principalmente dai cartelli della droga e dal Fentanyl che arriva dalla Cina. Troppe morti e difficoltà!».

«Il primo ministro Trudeau – aggiunge – si è impegnato a lavorare con noi per porre fine a questa terribile devastazione delle famiglie statunitensi. Abbiamo anche parlato di molti altri argomenti importanti come l'energia, il commercio e l'Artico. Sono tutti problemi vitali che affronterò nei miei primi giorni di ritorno in carica e prima».

