Un presunto messaggio Telegram attribuito a Luiza Rozova, presunta figlia segreta di Vladimir Putin, ha riacceso le speculazioni sulla sua identità, ma il canale si è poi rivelato falso.

Hai fretta? blue News riassume per te Da anni circolano voci secondo cui Luiza Rozova, figlia di Svetlana Krivonogich, sarebbe la figlia illegittima di Putin.

Un messaggio apparso su Telegram, in cui la giovane accusava un uomo di averle distrutto la vita, ha fatto il giro dei media, ma il canale è risultato non autentico.

Nonostante le continue smentite del Cremlino, inchieste indipendenti come quelle di Proekt e del team di Navalny sostengono da tempo che Rozova sia legata a Putin. Mostra di più

Che Luiza Rozova sia la figlia illegittima del presidente russo Vladimir Putin è oggetto di speculazioni da anni, anche se non è mai arrivata una conferma ufficiale.

Nelle scorse ore, un messaggio diffuso tramite un presunto canale Telegram attribuito alla 22enne ha riacceso le voci: «È liberatorio mostrare il mio volto al mondo. Mi ricorda chi sono e chi ha distrutto la mia vita», si legge nel post, in cui si accusa un «uomo che ha tolto la vita a milioni di persone e ha distrutto la mia», senza citare direttamente Putin.

Tuttavia, come segnalato da diversi media, quel canale Telegram sarebbe falso e le dichiarazioni attribuite a Rozova non corrisponderebbero alla realtà.

Chi è Luiza Rozova?

Luiza Rozova, conosciuta anche come Elizaveta Olegovna Rudnova, è nata il 3 marzo 2003 a San Pietroburgo. È ritenuta la figlia di Putin, nata da una presunta relazione con Svetlana Krivonogich, un'ex donna delle pulizie.

Secondo i media, oggi vivrebbe a Parigi, dove ha studiato arte, è attiva nella scena culturale e lavora come DJ.

Nel 2020, il progetto investigativo Proekt, noto per le sue inchieste critiche verso il Cremlino, aveva identificato pubblicamente Rozova come una delle figlie non riconosciute di Putin. Inoltre, si sostiene che sua madre sia diventata straordinariamente ricca nel giro di poco tempo.

Anche il team investigativo di Alexei Navalny ha poi confermato questa identità attraverso i social. Il Cremlino ha però sempre negato, sostenendo che Putin abbia ufficialmente solo due figlie, nate dal matrimonio con Ljudmila Putina.