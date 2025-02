Il principe Rahim Al-Hussaini X/Aga Khan Development Network

Il principe Rahim Al-Hussaini è stato nominato nuovo Aga Khan, leader spirituale di milioni di musulmani ismailiti sciiti in tutto il mondo, riportano i media internazionali.

Il 53enne Al-Hussaini subentra al padre, il principe Karim Aga Khan, morto l'altro ieri all'età di 88 anni.

La nomina è avvenuta dopo che il testamento del principe Karim è stato reso pubblico, ha reso noto l'Aga Khan Development Network (Akdn, una rete di agenzie di sviluppo private e aconfessionali con sede a Ginevra fondate dall'Aga Khan, con l'obiettivo principale di migliorare la qualità della vita in diverse regioni dell'Asia e dell'Africa) in un comunicato.

Il principe Rahim Al-Hussaini Aga Khan V sarà il 50esimo imam ereditario dei musulmani ismailiti, che si dichiarano diretti discendenti del profeta Maometto. La loro popolazione mondiale è stimata in circa 15 milioni, di cui 500'000 in Pakistan e grandi comunità anche in India, Afghanistan e in alcune parti dell'Africa.

Il principe Rahim risiede in Svizzera

Il principe Karim Aga Khan era subentrato a suo nonno come imam dei musulmani ismailiti nel 1957 all'età di 20 anni. Il nuovo Aga Khan è il figlio maggiore del defunto principe Karim e di Begum Salimah, l'ex modella britannica Sarah Croker Poole, che si è convertita all'islam e ha cambiato il suo nome.

Il principe Rahim, che ha studiato negli Stati Uniti e risiede in Svizzera, è coinvolto nella rete di enti di beneficenza e agenzie che suo padre ha contribuito a promuovere. Il nuovo Aga Khan ha due figli dal suo matrimonio con l'ex modella americana Kendra Spears.