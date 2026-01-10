  1. Clienti privati
Tragedia di Crans-Montana Il proprietario del Constellation conferma: la porta di servizio al piano terra era chiusa

La redazione

10.1.2026 - 17:00

La Svizzera in lutto: una giornata per ricordare

La Svizzera in lutto: una giornata per ricordare

Si è svolta venerdì pomeriggio a Martigny la cerimonia di commemorazione per le vittime dell'incendio di Crans-Montana.

09.01.2026

Jacques Moretti, proprietario del bar «Le Constellation», avrebbe ammesso di fronte agli inquirenti che la porta di servizio situata al piano terra era bloccata dall'interno e di aver sostituito lui stesso la schiuma fono- assorbente che ha preso fuoco.

Keystone-SDA, La redazione

10.01.2026, 17:00

10.01.2026, 18:37

La porta di servizio del piano terra del bar «Le Constellation» di Crans-Montana era chiusa a chiave la notte dell'incendio. Una circostanza a lungo oggetto di voci, che troverebbe ora conferma nelle dichiarazioni del gestore dell'esercizio.

Secondo quanto riferito dalla «RTS», Jacques Moretti avrebbe ammesso davanti agli inquirenti che la porta di servizio al piano terra era bloccata dall'interno.

Raccoglimento sulle piste. Minuto di silenzio per Crans-Montana anche ad Adelboden

Raccoglimento sulle pisteMinuto di silenzio per Crans-Montana anche ad Adelboden

Il proprietario avrebbe inoltre spiegato di essere arrivato sul luogo della tragedia dopo lo scoppio dell'incendio e di aver sbloccato personalmente la porta dall'esterno. Dietro di essa, avrebbe dichiarato di aver trovato diversi corpi senza vita, ammassati davanti all'uscita.

L'uomo avrebbe però sostenuto di non sapere per quale motivo quella via di fuga fosse inaccessibile. Sarà ora l'inchiesta penale, affidata a quattro procuratrici, a stabilire la veridicità di queste affermazioni.

La questione è centrale per l'indagine. Al momento dell'incendio, diversi clienti del locale hanno tentato di mettersi in salvo proprio attraverso quella uscita di emergenza, rimanendo però intrappolati dietro la porta chiusa e senza possibilità di fuga.

Se il Ministero pubblico dovesse ritenere che Jacques e Jessica Moretti abbiano una responsabilità nella chiusura dell'uscita, le imputazioni a loro carico potrebbero essere riformulate.

Attualmente, i due sono indagati per omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose. Tuttavia, qualora le procuratrici dovessero stabilire che erano consapevoli del fatto che la porta fosse chiusa, del pericolo che ciò comportava e che abbiano accettato tale rischio, potrebbe essere ipotizzato il reato di omicidio con dolo eventuale.

In questo caso, la pena massima prevista arriverebbe fino a vent'anni di carcere.

Inferno di Capodanno. Il Comune di Crans-Montana si scusa

Inferno di CapodannoIl Comune di Crans-Montana si scusa

La schiuma fono assorbente

Dagli atti dell'inchiesta emerge anche un altro elemento rilevante, relativo alla schiuma installata sul soffitto del locale. Sempre secondo la «RTS», Jacques Moretti avrebbe dichiarato agli investigatori di aver provveduto lui stesso alla sostituzione del materiale, rimuovendo la vecchia schiuma fono assorbente e installandone una nuova acquistata in un negozio di bricolage Hornbach.

Come già emerso in precedenza, i dipendenti del bar erano a conoscenza dei rischi legati a quel materiale. Durante il Capodanno 2019-2020, un cameriere aveva infatti avvertito alcuni clienti del pericolo di incendio delle protezioni fonoassorbenti del soffitto.

Anche questo aspetto potrebbe pesare sulla valutazione penale delle responsabilità da parte della magistratura.

