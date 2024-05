Il relitto del «Titanic» si trova a 4000 metri di profondità sul fondo dell'Atlantico. Uncredited/Atlantic/Magellan/AP/dpa

Il fascino è maggiore del pericolo: un miliardario statunitense sta facendo costruire un sottomarino per immergersi fino al «Titanic». Non è impressionato dal disastro dell'OceanGate che ha ucciso cinque persone l'anno scorso.

Andreas Fischer

I produttori di sottomarini di lusso si erano infatti preparati a un calo degli ordini dopo che la spedizione al relitto del Titanic si era conclusa con un disastro l'anno scorso.

Nel giugno 2023, ricordiamo, il sottomarino «Titan» della società OceanGate è imploso mentre si dirigeva verso il relitto più celebre del mondo. I cinque occupanti, tra cui due miliardari e un ragazzo, morirono.

Ma nonostante questo disastro, gli ultra-ricchi non riescono a resistere al fascino del transatlantico inabissatosi nel 1912. Come riporta il «Wall Street Journal», un altro miliardario vuole immergersi per quasi 4.000 metri fino al relitto.

Nuovo sommergibile per profondità maggiori

Il 74enne Larry Connor, che ha fatto fortuna nel settore immobiliare di lusso, sta facendo sviluppare un mini-sommergibile che lo porterà sul Titanic, che si trova a 3.800 metri di profondità. Anche Patrick Lahey, a capo della società «Triton Submarines», è coinvolto nello sviluppo.

Il mezzo subacqueo si chiamerà «Triton 4000/2 Abyssal Explorer». Il numero 4000 si riferisce alla profondità in metri a cui il mezzo può essere utilizzato in sicurezza. Al contrario, il sottomarino utilizzato da OceanGate nell'incidente era certificato solo per una profondità di 1.300 metri.

20 milioni di dollari di budget e nessuna fretta

L'amministratore delegato di OceanGate, Stockton Rush, avrebbe ignorato gli avvertimenti sulla mancanza di capacità di profondità del sottomarino nel periodo precedente l'incidente.

Rush, ricordiamo, era a bordo durante il dramma. Un portavoce della società di Larry Connor, tuttavia, ha sottolineato che il viaggio del suo capo avrà luogo solo quando il nuovo mezzo subacqueo sarà ufficialmente certificato per la profondità di immersione prevista.

Non c'è quindi una tempistica per la spedizione prevista, che costa al miliardario 20 milioni di dollari.

«Voglio mostrare alle persone di tutto il mondo che l'oceano non solo è estremamente potente, ma può anche essere meraviglioso e divertente, e può davvero cambiare la vita se lo si esplora nel modo giusto», ha detto Larry Connor al Wall Street Journal, spiegando le sue motivazioni.