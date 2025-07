Il pubblico ministero vuole smascherare un truffatore, ma ora viene sospettato lui stesso

Ahsan Ali Syed sarebbe un truffatore milionario. Instagram

Una frode economica milionaria si sta trasformando in un esplosivo affare di Stato: Ali Syed, un tempo celebrato come miliardario, sta muovendo gravi accuse contro il pubblico ministero di Zurigo, mentre lui stesso è sotto processo.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Il presunto miliardario Ahsan Ali Syed è sotto processo a Zurigo per frode commerciale per un totale di oltre 28 milioni di franchi.

Avrebbe frodato aziende in difficoltà facendo false promesse di credito.

Syed conduceva uno stile di vita lussuoso con un jet privato, sponsorizzazioni di Formula 1 e proprietà di lusso ed è stato estradato dal Regno Unito in Svizzera nel 2024.

In cambio, Syed ha presentato una denuncia penale contro il procuratore di Zurigo, rendendo il caso un dramma giudiziario esplosivo con connessioni internazionali. Mostra di più

Jet privato, sponsorizzazione della Formula 1, uffici di lusso nel Golfo: Ahsan Ali Syed ha vissuto il sogno di un magnate globale. Ma dietro la facciata di sfarzo e glamour si nasconde una complessa rete di intrecci legali, debiti milionari e bizzarri errori giudiziari.

A differenza di altri casi simili, questa volta non si tratta di privati, ma di aziende che avevano urgente bisogno di capitali dopo la crisi finanziaria del 2008 e che speravano in un aiuto rapido.

Il 52enne aveva promesso loro sostegno. Secondo il quotidiano Tages Anzeiger, il presunto miliardario, che per un certo periodo ha vissuto in Svizzera, ha attirato gli imprenditori in difficoltà con grandi prestiti a tassi vantaggiosi.

Avrebbe ottenuto un totale di circa 26 milioni di franchi attraverso pagamenti anticipati per prestiti che non sono mai stati erogati. La maggior parte del denaro sarebbe finita su conti del Credit Suisse di Zurigo.

Syed avrebbe usato questi fondi per finanziare il suo stile di vita lussuoso. Si è presentato come un imprenditore di successo con una presunta fortuna di 1,2 miliardi di dollari e ottimi legami con la famiglia reale del Bahrein. Si è comprato un jet privato, ha guidato una Porsche e ha persino acquistato la squadra di calcio spagnola Racing Santander.

Si dice che abbia viaggiato regolarmente tra Zurigo e il Bahrein con il suo aereo. L'uomo di origine indiana avrebbe investito altri 3,5 milioni di franchi in un appartamento di lusso a Hergiswil, sul Lago dei Quattro Cantoni. Secondo la NZZ, questo è stato venduto per 4,5 milioni di franchi nel maggio 2021.

L'estradizione dal Regno Unito

Nel corso del tempo sono emersi sempre più sospetti di irregolarità. Le aziende interessate hanno chiesto la restituzione del denaro e nel 2011 sono stati congelati alcuni conti. La banca elvetica ha quindi informato le autorità per sospetto riciclaggio di denaro.

Nel 2013, la procura di Zurigo ha avviato una caccia all'uomo a livello nazionale contro Syed. Tuttavia, l'allarme internazionale è stato rinviato al luglio 2022. Non è chiaro perché sia passato così tanto tempo.

Poi tutto è accaduto rapidamente: Syed è stato arrestato nel Regno Unito nello stesso anno ed è stata presa la decisione di estradarlo in Svizzera. L'uomo si oppose e portò il caso al Tribunale federale e alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ma senza successo.

Nel settembre 2024, gli agenti della Polizia cantonale di Zurigo si sono recati a Londra e hanno scortato Syed in Svizzera, dove da allora si trova in custodia.

Daniel Jositsch difende Syed in tribunale

A metà luglio, il 52enne sarà processato presso il Tribunale distrettuale di Zurigo con l'accusa di frode commerciale. La procura chiede una pena detentiva senza condizionale di sette anni e l'interdizione dal territorio nazionale per cinque anni.

La procura di Zurigo accusa l'uomo di origine indiana, che era a capo dell'istituto finanziario Western Gulf Advisory in Bahrain, di frode commerciale per un totale di oltre 28 milioni di franchi. Syed avrebbe frodato milioni di euro a società in difficoltà finanziarie manipolando promesse di prestito e pagamenti anticipati.

Il processo principale si svolge questa settimana presso il tribunale distrettuale di Zurigo, ma mentre Syed è sul banco degli imputati, il procuratore stesso si trova improvvisamente sotto i riflettori.

Il 52enne è difeso dal professore di diritto penale e membro del Consiglio degli Stati Daniel Jositsch e dall'avvocato difensore Christoph Steffen.

Il contrattacco di Syed

Ali Syed, da parte sua, ha presentato una denuncia penale contro il procuratore pubblico, con accuse gravi: abuso d'ufficio, violazione del segreto d'ufficio, sospetto di ricatto, corruzione passiva e accettazione di benefici sono tutti elementi sul tavolo.

Il caso, che prima sembrava un classico thriller d'affari, si sta trasformando in un dramma giudiziario doppiamente delicato.

Infatti, anche la Procura generale del Bahrein sta conducendo un proprio procedimento penale che, secondo le informazioni della NZZ, non riguarda solo Ali Syed, ma anche il procuratore di Zurigo che agisce come pubblico ministero su questo caso.

Al centro delle indagini in Bahrein c'è un importante avvocato neozelandese, indagato per estorsione e corruzione, presumibilmente a danno di Ali Syed. L'aspetto particolarmente esplosivo è che si sospetta che l'avvocato non abbia agito da solo, ma in collaborazione con l'ufficio del pubblico ministero zurighese.

Procura di Zurigo è stata informata

La Procura di Zurigo è stata informata del presunto procedimento penale in Bahrein, scrive la NZZ, ed è specificamente responsabile delle indagini contro i funzionari pubblici e sta attualmente esaminando la denuncia penale che Ali Syed ha presentato contro di lei.

Tuttavia, l'ostacolo per un procedimento ufficiale è grande: prima di poter aprire un procedimento penale contro il pubblico ministero, l'Alta Corte di Zurigo dovrebbe dare la sua approvazione. Solo allora sarebbe possibile un'indagine formale.

La presunzione di innocenza si applica a tutte le parti coinvolte fino alla sentenza di condanna.