Dopo anni di carenza di patate in Svizzera, gli agricoltori stanno raccogliendo eccedenze nel 2025. Questo crea problemi inaspettati. A lungo termine, il cambiamento climatico diventerà una sfida per la coltivazione delle patate.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel 2025 le aziende agricole svizzere raccoglieranno più patate di quanto abbiano fatto negli ultimi anni, in particolare il 20% in più rispetto al 2024 e il 17% in più rispetto alla media a lungo termine.

Questo ha anche conseguenze negative per gli agricoltori: i prezzi sono in calo, anche se di poco, i requisiti di qualità vengono applicati in modo più severo e la capacità di stoccaggio è diventata scarsa nel breve termine.

A lungo termine, la coltivazione delle patate in Svizzera ha un problema: il cambiamento climatico, poiché i tuberi non tollerano bene le estati calde e secche. Mostra di più

Improvvisamente, l'agricoltore Jan Ryser si è trovato con 32 tonnellate di patate in eccesso. Il motivo: l'acquirente con cui aveva un contratto ha rifiutato i tuberi perché non soddisfacevano i suoi standard di qualità, come riportato da "20 Minuten".

Quello che sembra un incidente isolato ha ragioni più profonde.

In tutta Europa, le aziende agricole stanno raccogliendo ricchi raccolti di patate nella tarda estate del 2025. Anche in Svizzera.

Il 20% in più rispetto al 2024, il 17% in più rispetto alla media a lungo termine, spiega Christian Bucher dell'associazione di settore Swisspatat a blue News.

Gli acquirenti stanno quindi stringendo la vite perché l'offerta è così alta? «No, stanno facendo rispettare gli standard di qualità del settore in modo più rigoroso», spiega Bucher. Negli anni in cui c'è carenza di patate, gli acquirenti sono più accomodanti.

Eccedenza dopo quattro anni di carenza

L'anno delle patate ad alto rendimento 2025 motra quindi le due facce della stessa medaglia per i produttori. Ma questo fa parte del mestiere, dice Bucher: «Un 20 per cento in più o in meno è normale nella coltivazione delle patate e i produttori ci sono abituati».

L'annata di patate eccezionali del 2025 segue quattro anni di carenza di patate in Svizzera.

Condizioni climatiche sfavorevoli e il coleottero della patata del Colorado hanno colpito i tuberi, che non amano le condizioni troppo umide durante la semina, ma soffrono per il caldo eccessivo e la siccità in estate.

«Infine, basta una grandinata poco prima del raccolto e la resa cala notevolmente», spiega l'agronomo.

Lara Stamler, dell'Associazione dei produttori svizzeri di patate, aggiunge che nel 2025 la pressione delle malattie e dei parassiti si è attestata su livelli normali.

I grandi volumi mettono sotto pressione i prezzi

Tutti questi fattori hanno giocato a favore dei tuberi nel 2025. Inoltre, il clima di settembre è stato così favorevole che gran parte del raccolto è maturato in pochissimo tempo.

Di conseguenza, le casse in cui i raccoglitori caricano le patate sono diventate improvvisamente scarse. I contenitori di legno noti come «palox» sono diventati una merce scarsa in tutta Europa.

«Carote e cipolle sono contenute negli stessi contenitori e dovevano essere raccolte contemporaneamente», aggiunge Bucher, «così alcuni produttori hanno dovuto aspettare a raccogliere le patate perché non avevano più palox».

Ma un raccolto abbondante non significa automaticamente che le casse degli agricoltori stiano suonando. «Il consumo in Svizzera rimane costante a circa 45 kg pro capite all'anno», spiega l'amministratore delegato di Swisspatat. Se la quantità aumenta mentre la domanda rimane costante, il prezzo scende.

Questo si ripercuote fino agli scaffali dei principali distributori. Migros riporta prezzi inferiori del 5% rispetto all'ottobre 2024, mentre Coop vende anch'essa a prezzi inferiori rispetto all'anno precedente e offre diverse varietà a prezzi promozionali.

Questi però non sono una conseguenza dei prezzi, come spiega il portavoce di Coop Caspar Frey: «Quando la disponibilità è elevata, a volte rispondiamo con promozioni a breve termine per aumentare le vendite. L'obiettivo è evitare gli sprechi alimentari, che per noi sono molto importanti. Queste misure vengono attuate indipendentemente dai prezzi di acquisto».

Gli agricoltori beneficiano ancora di un raccolto abbondante

Il prezzo non viene fissato su base giornaliera. Gli acquirenti - di solito intermediari - ordinano una certa quantità ai produttori in inverno.

Swisspatat, l'associazione in cui sono rappresentati produttori e acquirenti, stabilisce una fascia di prezzo. «Le rese elevate hanno portato i prezzi al ribasso», spiega l'agronomo.

Ciò significa che devono vendere la quantità concordata con l'acquirente a un prezzo inferiore. Secondo Stamler, il fatto che stiano ancora guadagnando di più rispetto agli anni precedenti è dovuto al fatto che «la maggior parte degli agricoltori è in grado di rispettare i volumi contrattuali con i propri acquirenti».

Negli ultimi anni, i clienti hanno dovuto importare circa il 20% delle loro patate. Quest'anno non è così, sottolinea Bucher: «Gli agricoltori svizzeri hanno ora una fetta più grande della torta, per così dire».

Secondo Bucher, i prezzi fissi sono comuni per le patate industriali che vengono trasformate in patatine, patatine fritte o altri prodotti. La quantità raccolta non influisce sul prezzo.

Infine, anche le eccedenze non comportano una perdita, spiega Lara Stamler: «Le quantità in eccesso vengono somministrate al bestiame come i prodotti di scarsa qualità. I produttori ricevono un compenso per queste patate».

Ancora poco disponibili: le patate fritte

La semplice produzione di patatine fritte, d'altra parte, non è un'opzione, sottolinea Bucher, poiché anche queste hanno una durata di conservazione limitata. La situazione è diversa per quelle congelate al momento del taglio.

Negli ultimi anni, la domanda di patatine fritte in Svizzera è aumentata notevolmente, ma la superficie coltivata è cresciuta solo in minima parte. I tuberi devono essere particolarmente grandi e avere un certo contenuto di zucchero e amido.

Di conseguenza, una parte di essi finisce per essere utilizzata come mangime per animali, perché non tutte le patate soddisfano gli standard qualitativi richiesti.

Swisspatat ha infatti allentato i criteri di qualità come misura contro lo spreco alimentare. «Un effetto collaterale positivo è che contribuiscono a rendere più interessante la coltivazione», spiega Bucher.

Il cambiamento climatico mette a rischio la coltivazione delle patate a lungo termine

Il ricco raccolto di patate è dunque una benedizione o una maledizione per chi coltiva i tuberi nei propri campi? Per Bucher, una cosa è certa: «È bello poter raccogliere così tanto».

Ciò che è chiaro è che gli agricoltori svizzeri stanno temporaneamente aumentando la loro quota di mercato. A lungo termine, copriranno l'80% della domanda in Svizzera. Il 17% in più porterà quindi a un'offerta quasi completa.

Tuttavia, è improbabile che le rese rimangano così elevate in futuro. Al contrario. Studi e simulazioni dell'istituto di ricerca Agroscope dimostrano che il riscaldamento globale causerà un calo delle rese nei prossimi decenni, come scrive la NZZ.

Le patate non amano le temperature superiori ai 30 gradi e la siccità prolungata durante la fase di crescita in estate. Entrambe i fattori aumenteranno.

Nuove varietà e lo spostamento delle coltivazioni ad altitudini più elevate potrebbero aiutare, ma entrambi richiederanno tempo e notevoli investimenti.

Jan Ryser ha trovato una soluzione a breve termine per le sue 32 tonnellate di patate.

In seguito a un appello su Facebook per vendere patate fresche in sacchi da 10 chilogrammi, le auto si sono ammassate davanti alla sua fattoria. Ha venduto 30 tonnellate in poche ore.

Il resto lo ha dato all'organizzazione «Tischlein deck dich» (il corrispondente «Tavolino magico» della Svizzera italiana al Nord delle Alpi ndr.).