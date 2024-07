Il giornalista Omar Radi ha motivo di sorridere dopo la grazia concessa dal re. Keystone

Grazia reale per 2.476 detenuti in occasione della Festa del Trono del Marocco.

SDA

Tra i beneficiari del provvedimento c'è anche un gruppo di giornalisti tra cui Soulaimane Raissouni e Omar Radi, rispettivamente direttore del quotidiano chiuso Akbar al Youm e caporedattore del giornale Le Desk.

Radi, noto per le sue posizioni critiche nei confronti del governo, è in carcere dal 2019, dopo una condanna a sei anni per attentato alla sicurezza dello Stato e oltraggio al pudore. Raissouni dal 2020 sconta una condanna a cinque anni per aggressione sessuale, ma si è sempre proclamato innocente.

I giornalisti beneficiari di questo atto di clemenza erano stati condannati per reati diversi a pene dai 3 ai 15 anni. Re Mohammed VI del Marocco festeggia oggi 25 anni di regno.

SDA