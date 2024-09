Jonas Lauwiner si è recentemente trasferito dal Canton Zugo a Berna. L'accoglienza nel suo nuovo luogo di residenza è tutt'altro che regale per il «Re di Burgdorf»: gli è infatti stata negata la licenza per guidare il suo carro armato.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Jonas Lauwiner è l'autoproclamato «Re di Burgdorf».

Il suo «impero» comprende anche un carro armato.

L'Ufficio della circolazione stradale di Berna ha rifiutato di autorizzare il veicolo militare. Mostra di più

In aprile, Jonas Lauwiner, meglio conosciuto come il «Re di Burgdorf», aveva fatto notizia quando ha portato il suo carro armato a fare un giro domenicale e ha attraversato la Piazza federale di Berna.

Ma tutto ciò appartiene al passato: l'autoproclamato sovrano ha infatti dovuto cancellare la registrazione del suo veicolo anfibio blindato, come riportato dal «Blick».

Il 29enne Lauwiner parla di «puro arbitrio». Il motivo della sua rabbia? Il veicolo è già stato ispezionato e registrato nel Canton Zugo, suo precedente luogo di residenza. Ora il monarca per hobby si è trasferito a Berna per motivi politici, ma le autorità del luogo hanno ritenuto che il veicolo non fosse idoneo alla circolazione.

Secondo l'Ufficio del traffico stradale di Berna, il mezzo è stato costruito per uso militare ed è estremamente pericoloso in caso di incidente, in quanto «ha un guscio esterno a prova di proiettile e quindi non ha zone di collisione». Non è ancora stato chiarito cosa debba fare Lauwiner affinché il veicolo possa essere ritenuto idoneo. «Se fosse stato rosa, nessuno si sarebbe arrabbiato», ipotizza il giovane.

L'Ufficio della circolazione stradale di Zugo non ha commentato la decisione dei colleghi di Berna, sottolineando che le ispezioni dei veicoli sono istantanee.

Resta da vedere se il «Re di Burgdorf» potrà un giorno tornare a guidare il suo veicolo blindato.

Per il momento dovrà rimanere parcheggiato.