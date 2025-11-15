  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Vaticano Il «red carpet» dal Papa, da Cate Blanchett a Spike Lee

SDA

15.11.2025 - 14:00

Il regista e attore statunitense, Spike Lee, oggi in udienza dal papa.
Il regista e attore statunitense, Spike Lee, oggi in udienza dal papa.
Keystone

Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza oggi circa centosessanta rappresentanti del mondo del cinema, registi, attori e maestranze. Tanti i nomi famosi, a partire dai premi Oscar Spike Lee e Cate Blanchett.

Keystone-SDA

15.11.2025, 14:00

Nella Sala Clementina c'erano anche Viggo Montersen, Luca Barbareschi, Monica Bellucci, Sergio Catellitto, Maria Grazia Cucinotta, Chiara Francini, Matteo Garrone, Ferzan Ozpetek, Giacomo Poretti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo), Stefania Sandrelli, Giuseppe Tornatore, per citare solo alcune delle stelle del cinema presenti oggi.

Il Papa, alla fine del suo discorso, nel corso del quale ha lanciato anche un appello a fermare i tagli al settore, ha salutato uno ad uno. Presenti anche i rappresentanti delle maestranze.

I più letti

Gianni Rivera spiega perché l'Italia non è più una big e chi è l'unico in Serie A che lo fa ancora sognare
Un missile di soli 65 cm, prodotto su larga scala, potrebbe fermare i droni di Putin
L'Euro crolla al minimo storico sul franco, ecco il tasso di cambio

Video correlati

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Più video

Altre notizie

Rischio per i consumatori?. Degli hacker si introducono nei sistemi di Logitech

Rischio per i consumatori?Degli hacker si introducono nei sistemi di Logitech

Non mancano le sorprese. Ecco quali sono i quattro film preferiti di Papa Leone XIV

Non mancano le sorpreseEcco quali sono i quattro film preferiti di Papa Leone XIV

Svezia. Bus si schianta contro una fermata, diversi morti a Stoccolma

SveziaBus si schianta contro una fermata, diversi morti a Stoccolma