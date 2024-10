Il cineasta vallesano Claude Barras ha ricevuto ad agosto in Piazza Grande il Locarno Kids Award. (immagine d'archivio) Keystone

Il regista vallesano Claude Barras è nominato per un Premio del cinema europeo nella categoria film d'animazione. La sua pellicola «Sauvages» è in lizza con altre quattro opere, indica in una nota odierna la European Film Academy.

SDA

«Sauvages» è una favola ecologica ambientata nel cuore della foresta tropicale del Borneo. Questa coproduzione franco-belga-svizzera dello studio ginevrino Nadasdy Film è stata presentata in prima mondiale al Festival di Cannes lo scorso mese di maggio.

Barras ha inoltre ricevuto il Locarno Kids Award alla 77esima edizione del festival. Il suo film precedente «La mia vita da Zucchina» (2016), anch'esso girato in stop motion, l'aveva catapultato sulla scena mondiale: si era aggiudicato due Césars e una nomination per gli Oscar.

Cerimonia a Lucerna

Nella corsa al Premio del cinema europeo, «Sauvages» compete con «Flow» del regista lettone Gints Zilbalodis, «Living Large» della ceca Kristina Dufková, «Sultana's Dream» della spagnola Isabel Herguera e «They Shot The Piano Player» di Fernando Trueba e Javier Mariscal, entrambi spagnoli.

Gli European Film Awards di quest'anno si svolgeranno per la prima volta in Svizzera, il 7 dicembre a Lucerna. La European Film Academy ha tempo fino al 5 novembre per annunciare tutti i nominati nelle varie categorie.

Gli European Film Awards vengono assegnati dalla European Film Academy di Berlino dal 1988. L'evento si tiene ogni due anni nella capitale tedesca, mentre negli altri anni si tiene in altre città europee.

fa, ats