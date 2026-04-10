L'astronauta e comandante della missione Artemis II Reid Wiseman (foto d'archivio). KEYSTONE/NASA via AP

Dopo un volo intorno alla Luna ricco di momenti salienti e di simboli, i quattro astronauti della missione Artemis II dovrebbero rientrare nell'atmosfera terrestre e ammarare venerdì sera al largo delle coste della California, un ultimo momento di verità per la NASA.

Keystone-SDA ATS

«Potremo iniziare a festeggiare quando l'equipaggio sarà al sicuro» a bordo della navicella incaricata di recuperarlo, ha insistito il vice amministratore della NASA Amit Kshatriya in una conferenza stampa giovedì.

«È allora che potremo lasciare che le emozioni prendano il sopravvento e iniziare a parlare di successo».

Dopo essersi avventurata a più di 406'000 km di distanza da noi, più lontano di chiunque altro prima di loro, la capsula Orion con a bordo gli americani Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman e il canadese Jeremy Hansen dovrebbe atterrare al largo della costa di San Diego intorno alle 17:07 ora locale (le 02:07 di sabato ora svizzera).

Il principale cruccio: lo scudo termico reggerà?

L'atterraggio in acqua dovrebbe concludere la missione di dieci giorni, che finora si è svolta senza problemi.

Un rientro sicuro darebbe alla NASA il sollievo di essere riuscita a rimandare gli astronauti nello spazio per la prima volta dalla fine del programma Apollo nel 1972, dopo anni di ritardi e dubbi.

Questo successo richiede che lo scudo termico di Orion resista ai 2'700°C generati dall'attrito con l'atmosfera durante il rientro.

Sarà una «palla di fuoco»

«Attraversare l'atmosfera come una palla di fuoco» sarà un'esperienza «indimenticabile», ha dichiarato il pilota Glover all'inizio di questa settimana, confidando di aver atteso questo momento fin da quando è stato selezionato per l'equipaggio nel 2023.

Sebbene questa sia sempre una fase delicata per gli astronauti che rientrano dalla Stazione Spaziale Internazionale, questa volta le preoccupazioni sono accresciute dal fatto che si tratta del primo volo di Orion con equipaggio e che è stato rilevato un problema durante un test di vuoto nel 2022.

Durante il rientro a Terra, lo scudo termico che protegge la navicella si è deteriorato «inaspettatamente», secondo un rapporto tecnico.

«È impossibile dire che non ci sono paure irrazionali»

Nonostante questa anomalia, l'agenzia spaziale statunitense ha deciso di proseguire con lo stesso scudo, rivedendo la traiettoria per scegliere un angolo di ingresso nell'atmosfera più diretto, per limitare il rimbalzo che aveva contribuito al deterioramento dello scudo termico.

Una decisione che ha fatto scorrere molto inchiostro e che continua a tormentare i dirigenti più anziani della NASA. «Ci penserò senza sosta finché non saranno in acqua», ha ammesso di recente il capo della NASA Jared Isaacman in un'intervista.

«È impossibile dire che non ci sono paure irrazionali», ha ammesso giovedì il suo braccio destro, pur insistendo sul fatto che non ha timori razionali sull'argomento.

Sottolineando i numerosi test, simulazioni e modellizzazioni effettuati, i dirigenti della NASA hanno confermato di essere fiduciosi nei calcoli dei loro ingegneri e di avere un margine di sicurezza sufficiente.

Tutti con il fiato sospeso per 13 minuti

Ma tutti resteranno col fiato sospeso per i 13 minuti - sei dei quali senza alcuna comunicazione con l'equipaggio - che intercorrono tra l'ingresso della navicella nell'atmosfera a 38'000 km/h e l'atterraggio in acqua nel Pacifico, dopo essere stata frenata da una serie di paracadute solidi.

Le famiglie degli astronauti saranno presenti per l'occasione presso il centro spaziale della NASA a Houston, che coordina la missione.

Principalmente una missione di prova, Artemis II dovrebbe consentire alla NASA di garantire che i suoi sistemi siano pronti per consentire agli americani di tornare sulla superficie lunare, al fine di stabilire una base lunare e preparare le future missioni su Marte.

Un primo atterraggio lunare nel 2028

La NASA punta a un primo atterraggio lunare nel 2028, prima della fine del mandato di Donald Trump e della data fissata dai rivali cinesi per camminare sulla Luna nel 2030.

Ma gli esperti prevedono ulteriori ritardi, poiché i lander lunari sono ancora in fase di sviluppo da parte delle aziende dei miliardari Elon Musk e Jeff Bezos.

Nel frattempo, questa prima missione con equipaggio in un programma che è costato decine di miliardi di dollari e ha subito numerose battute d'arresto e ritardi era destinata a riaccendere la passione degli americani per lo spazio.

Ma anche, spera l'equipaggio, per «permettere al mondo di fermarsi per un momento», ha detto il comandante Wiseman questa settimana.