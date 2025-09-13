In Italia un ristoratore propone di introdurre una mancia obbligatoria per far fronte al problema della mancanza di personale nel settore (immagine illustrativa). KEYSTONE

Piero Pompili, manager del ristorante Al Cambio di Bologna, ha proposto di introdurre una mancia obbligatoria per far fronte alla carenza di personale del settore e al peso degli stipendi sugli esercizi. Una proposta controversa e da cui l'associazione di categoria prende le distanze: «Non si può scaricare sui clienti la responsabilità dei problemi del settore».

Piero Pompili, manager del ristorante Al Cambio di Bologna, ha lanciato una proposta che sta facendo discutere: «Un 5% di mancia obbligatoria nel conto dei ristoranti per salvare un settore che fatica sempre più».

Come ha detto al «Corriere della Sera», la ristorazione italiana soffre di una grave carenza di personale, e «se non cambia nulla, molti ristoranti chiuderanno nei prossimi cinque anni».

Il gerente osserva che i giovani non sono più attratti dal settore della gastronomia: «Sono cambiate le esigenze rispetto agli anni ’80, quando io ho iniziato a fare le stagioni estive al mare a 13 anni, con 13, 14 ore di lavoro».

E sottolinea come oggi i giovani non siano più disposti a tali sacrifici. Al Cambio, Pompili ha già rivoluzionato orari e condizioni di lavoro per migliorare la qualità della vita dei dipendenti.

«In Italia non ci sono i numeri sufficienti»

Il manager evidenzia che un cameriere per una paga oraria di 7/8 euro deve sacrificare molto, «ma se si parla di mancia si scarica sul datore di lavoro».

Pompili ammette che sarebbe giusto che «tutto arrivasse tramite lo stipendio, ma in Italia non ci sono i numeri sufficienti».

E aggiunge: «Per arrivare a una busta paga sui 3'000 euro, contributi compresi, il datore può arrivare a 4'500/4'800 euro, stipendi manageriali che un locale non può affrontare».

Così si torna sulla mancia: «Un 5% del totale non inciderebbe tanto sulla spesa e sarebbe un aiuto importante per tutti quelli che lavorano nel settore», afferma il ristoratore. Questa non deve toccare però in negativo lo stipendio base.

Pompili cita l'esempio di Marco Bizzarri, ex CEO di Gucci, che nei suoi ristoranti ha introdotto una mancia del 10% per i dipendenti, dimostrando che un tale sistema è possibile.

«La mancia deve rimanere un gesto libero e spontaneo»

La proposta non è piaciuta all'Ascom bolognese, l'ente che riunisce le associazioni comunali o categoria del settore del commercio, turismo e servizi, da cui ne ha preso le distanze su «Il Resto del Carlino».

«L'unico risultato è quello di dare visibilità a chi ha avanzato questa idea, che non tocca il cuore della questione», affonda Roberto Melloni, presidente Fipe-Confcommercio Ascom Bologna.

Melloni chiarisce che il problema dei salari è una questione trasversale che tocca tutti i settori lavorativi, l'inflazione e il potere d'acquisto: «La questione mance non va banalizzata».

Inoltre il presidente aggiunge che «la mancia deve rimanere un gesto libero e spontaneo da parte dei clienti e non un obbligo. Non si può pensare di scaricare sui clienti la responsabilità dei problemi del settore con uno scontrino maggiorato».

Secondo Melloni bisogna affrontare le difficoltà strutturali degli esercizi, tra cui «la necessità di retribuzioni adeguate, rivedere il peso eccessivo della fiscalità sulla busta paga e il riconoscimento del valore nel mondo della ristorazione».

