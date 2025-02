Il corpo è stato trovato su un traghetto Stena Nordica. (Archivio) Adam Warzawa/PAP via epa/dpa

Una donna è stata trovata morta su un traghetto durante la traversata dal Galles all'Irlanda. Dopo il ritrovamento del corpo, la situazione è degenerata e si è scatenata una rissa di massa.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Una donna è stata trovata morta su un traghetto mentre viaggiava con la famiglia e gli amici dal Galles all'Irlanda, per un funerale.

Le circostanze esatte dell'incidente non sono ancora chiare.

Una persona è stata arrestata. Mostra di più

Mary C., 39 anni, martedì, era in viaggio per un funerale, con familiari e amici. Il gruppo stava viaggiando sul traghetto Stena Nordica, da Fishguard in Galles verso l'Irlanda.

Secondo quanto riportato da diversi media locali, il corpo di una donna è stato scoperto a bordo circa 30 minuti prima dell'arrivo previsto nel porto di Rosslare. Secondo l'«Irish Mirror», la deceduta era Mary C., una cittadina irlandese residente nel Regno Unito.

Uomo trovato nel bagno delle donne

Le circostanze esatte dell'incidente rimangono poco chiare. Inizialmente è stato trovato un uomo nella toilette delle donne, con una donna priva di sensi, che è stata poi dichiarata morta. Mary C.

Dopo lo shock iniziale, la situazione è degenerata: i passeggeri hanno scatenato una rissa di massa che ha coinvolto molti tifosi di rugby che stavano rientrando dopo la partita Galles-Irlanda. La polizia è riuscita a sedare il grosso tafferuglio.

L'uomo trovato nel bagno con la defunta, è stato arrestato ma poi rilasciato. I sospetti nei suoi confronti non sono stati confermati.