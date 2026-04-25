Il rumore è un serio rischio per la salute. (Immagine d'archivio). Keystone

In Svizzera, il rumore del traffico stradale causa ogni anno fino a 2000 decessi prematuri. Si tratta quindi di un rischio significativo per la salute, ha sottolineato la Lega svizzera contro il rumore in vista di una giornata di sensibilizzazione.

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Secondo l'ultimo monitoraggio nazionale sul tema, nel 2021 oltre 850'000 persone sono state esposte a rumori del traffico nocivi o fastidiosi. La quota maggiore è rappresentata dal traffico stradale, che interessa circa 740'000 persone sia di giorno che di notte.

Il rumore degli aerei ha disturbato circa 80'000 persone, soprattutto di notte, mentre il traffico ferroviario ne ha interessate circa 33'000. L'indagine viene condotta ogni cinque anni. Rispetto al 2015, i valori sono diminuiti in modo significativo, grazie anche a misure quali pavimentazioni stradali fonoassorbenti, limitazioni di velocità e vagoni merci più silenziosi.

Anche il rumore notturno compromette notevolmente la salute, ha sottolineato a sua volta la catena di centri audiologici Neuroth. Durante il sonno il corpo si rigenera, elabora le impressioni e smaltisce lo stress, processi che possono essere disturbati dal rumore.

Il traffico, i vicini rumorosi o i partner che russano peggiorano la qualità del sonno e compromettono la concentrazione, la resistenza allo stress e le prestazioni mentali.

Reazioni di stress

Uno studio della Clinica universitaria di Magonza (D) ha dimostrato che già livelli di rumore bassi, compresi tra 41 e 44 decibel, possono scatenare reazioni di stress misurabili. Il russare, invece, raggiunge i 60-70 decibel, avvicinandosi così al volume di un aspirapolvere.

A lungo termine, il rumore notturno può anche danneggiare l'udito. L'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda un livello medio di rumore notturno non superiore a 40 decibel.

Particolarmente dannoso è però il rumore del traffico. Con 1000-2000 decessi prematuri all'anno, è ben più di un semplice fastidio, secondo la Lega svizzera contro il rumore. Mercoledì intende richiamare l'attenzione sul problema con una giornata di sensibilizzazione.