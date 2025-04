Multa da 10'000 euro perché porta i tacchi in casa sua

KEYSTONE

Una donna di Sesto Fiorentino è stata condannata a pagare 10'000 euro alla sua vicina, per averle causato dello stess cronico con il rumore dei suoi tacchi.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Una donna di Sesto Fiorentino deve risarcire la sua vicina di casa con 10'000 euro.

Questo perché il rumore dei suoi tacchi sul pavimento ha causato stress cronico (da diagnosi medica) alla vicina.

La causa è stata attribuita al gres porcellanato, scelto per la ristrutturazione nel 2018, e noto per la sua rigidità e rumorosità.

Nonostante un precedente provvedimento del tribunale avesse ordinato l'adozione di misure per ridurre i suoni, come l'uso di tappeti, la situazione però non è migliorata. Mostra di più

Una vicenda singolare, riportata dal sito «blitzquotidiano.it» ha visto protagonista una donna di Sesto Fiorentino, che si è trovata a dover risarcire la sua vicina di casa con 10'000 euro.

Il motivo? Il rumore dei tacchi sul pavimento, che la vicina ha descritto come una fonte di stress cronico. Oltre al rumore dei passi, anche gli oggetti caduti sul pavimento contribuivano al disturbo, portando la donna a rivolgersi ai giudici per tutelare la sua salute psicologica.

In Svizzera...

In Svizzera, il Codice delle Obbligazioni e il Codice Civile parlano di «riguardo» nei confronti dei vicini, e di divieto di «tutti i comportamenti dannosi e ingiustificati», senza però entrare nel dettaglio.

Il buon senso viene in aiuto: se i vicini vi danno fastidio, il primo passo è parlare con loro. E se non si riesce a trovare un accordo, si può ricorrere a terzi o a un centro di arbitrato professionale.

L'orario del riposo notturno e delle ore di silenzio è stabilito a livello cantonale.

Colpa del pavimenti in gres porcellanato

Ma torniamo in Toscana: la causa del rumore eccessivo che è costato 10'000 euro alla donna, è stata attribuita al materiale scelto per il pavimento durante una ristrutturazione nel 2018: il gres porcellanato, noto per la sua rigidità e rumorosità.

Nonostante un provvedimento del tribunale avesse ordinato l'adozione di misure per ridurre i suoni, come l'uso di tappeti, la situazione non è migliorata.

La diagnosi di ansia cronica

La vicina ha quindi deciso di proseguire con la sua battaglia legale, supportata da una diagnosi medica di ansia cronica, chiedendo un risarcimento di 26'000 euro.

Il tribunale ha infine stabilito un indennizzo parziale di 10'000 euro.

Insomma, se volete usare scarpe con i tacchi alti in casa, accertatevi che essi non disturbino la quiete dei vicini.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.