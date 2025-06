Il sì di Bezos e Lauren tra star, diamanti e cortei anti-tycoon

Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia. Keystone

Tra gondole blindate, divi di Hollywood e proteste in piazza, Venezia è teatro del sontuoso matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, un evento che ha acceso i riflettori - e le polemiche - su lusso, potere e decadenza lagunare.

Keystone-SDA SDA

I motoscafi dei vip fendono avanti e indietro il Canal Grande di Venezia, mentre va in scena il top delle nozze dei Bezos: lo scambio degli anelli tra il miliardario Jeff e la giornalista americana Lauren, che tra le mura della Fondazione Cini sancisce l'acme della tre giorni del matrimonio dell'anno (e del lusso).

Il sì tra il terzo uomo più ricco del mondo e la conduttrice televisiva e pilota di elicotteri Lauren, complice la laguna, arriva dopo che le firme sull'unione sarebbero già state messe da tempo oltre Oceano.

Giovedì sera il bacio della coppia a favor di fotografi davanti all'hotel 7 stelle 'Aman', poi il party nel chiostro della Madonna dell'Orto, con un fuggi fuggi finale per via di un temporale. Duecento gli invitati ammessi alla Cini e al Teatro Verde che guarda la laguna, per lo scambio delle vere nuziali e promesse tra Jeff e Lauren.

Anche Kim e Khloe Kardashian al matrimonio. Imago

Fedi presumibilmente extra lusso considerato che l'anello di fidanzamento che la neo signora Bezos ha ricevuto il giorno del fidanzamento, un diamante rosa da 30 carati, è valutato, solo quello, oltre 3 milioni. I siti specializzati in gossip, raccontano che Jeff ora avrebbe aggiunto al pegno d'amore anche una collana di diamanti di maggior valore.

Come tradizione delle spose, Lauren Sanchez lascia con ampio anticipo l'hotel Aman - Bezos stava ancora infilando lo smoking - per raggiungere in motoscafo, in un corteo di sicurezza, la Cini sull'isola di San Giorgio (davanti al bacino San Marco).

Si è favoleggiato fin dall'inizio di 27 cambi d'abito per lei in questi tre giorni: la cosa abbastanza sicura è che quello da sposa è firmato da Oscar De La Renta, suo stilista preferito.

Le proteste

Se la festa continua, la protesta non si ferma. Dopo il blitz inscenato giovedì a tarda ora dai comitati antagonisti - un'azione con un laser che ha proiettato slogan anti-Bezos sul campanile di San Marco - si attende il clou di sabato: un corteo di protesta per la "Venezia svenduta ai tycoon" promosso dai comitati "anti-Bezos" e "anti-guerra", che partirà dal piazzale della stazione di Santa Lucia, e arriverà al Ponte di Rialto.

E sarà lì che - chi ama i numeri più degli slogan - potrà contare la parte di Venezia che non avrebbe voluto Mr. Amazon in laguna. In definitiva, un confronto tra il "sì" nuziale e il "no" all'esibizione della ricchezza che, sul matrimonio dei Bezos, ha acceso i toni del dibattito sociale e politico.

Moltissimi invitati «di classe A»

Ad animare le calli di Venezia anche i passaggi di star e divi hollywoodiani, tutti amici di classe A della coppia. Giovedì erano arrivati gli ultimi jet privati con divi del calibro di Leonardo Di Caprio, Orlando Bloom, la principessa Rania di Giordania, Bill Gates, Oprah Winfrey.

Venerdì il via-vai di turisti accaldati - in questi giorni il clima è tropicale a Venezia - è stato interrotto dalla discesa in calle della famiglia Kardashian, la mamma Kris Jenner e la figlia Khloé, ovviamente per lo shopping. Kim ha dato forfait ed è rimasta in hotel.

Al seguito delle due donne, protette da schiere di body guard, si è formato presto un codazzo di fan, giovanissime che le hanno seguite mentre facevano tappa nei negozi delle griffe. Un «Keeping up with the Kardashians», il reality che ha reso celebre la famiglia di dive, tra calli e campielli: il compleanno di Khloè, che oggi compie 41 anni, è stato salutato da un improvvisato "tanti auguri", ricambiato con sorrisi e rito dei selfie.

L'ironia del regista Pieraccioni

E il super matrimonio scatena anche l'ironia di un regista come Pieraccioni. In un video su Instagram azzarda il suo regalo per «Bezzo» e consorte: «Facciamogli la busta, la va sempre bene la busta: gli si mette dentro 60-70 euro a testa e si fa anche una figurona col cambio». Tranne poi constatare un po' amareggiato «Di Caprio gli regalerà Cortona, ma quelli sono altri cinema».