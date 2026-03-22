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40esima edizione Il Salone del libro di Ginevra attira 60'000 visitatori

SDA

22.3.2026 - 16:51

Un'immagine del Salone del libro di Ginevra, giunto quest'anno alla sua 40esima edizione
Un'immagine del Salone del libro di Ginevra, giunto quest'anno alla sua 40esima edizione
Keystone

La 40esima edizione del Salone del libro di Ginevra, che ha chiuso i battenti questa domenica dopo cinque giorni di rassegna, ha attirato 60'000 curiosi.

Keystone-SDA

22.03.2026, 16:51

22.03.2026, 17:04

Gli organizzatori si sono detti soddisfatti di questa «bellissima edizione anniversario», che ha accolto quasi 800 autori e 250 espositori.

«Al di là di un grande successo di affluenza, questo anniversario conferma la capacità del salone di riunire e di far vivere, anno dopo anno, un importante appuntamento culturale nella Svizzera romanda», hanno indicato questo pomeriggio gli organizzatori in un comunicato.

I responsabili dell'evento hanno anche salutato l'approccio plurale della francofonia del Salone.

«Da una casa editrice indipendente radicata nel proprio territorio a editori provenienti dalla Francia, dal Belgio, dal Québec o dal continente africano, da autori e autrici affermati a voci emergenti, dai generi più popolari alle scritture più audaci, questa edizione ha mostrato la vitalità e la ricchezza del mondo del libro», hanno sottolineato.

Per cinque giorni, la manifestazione gratuita ha celebrato la letteratura come esperienza culturale e collettiva facendo dialogare forme, generi e generazioni. Quattro gli ospiti d'onore di questa edizione anniversario: Laure Adler, Patrick Chappatte, Hélène Dorion e Douglas Kennedy.

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