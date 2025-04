In questa immagine del 24 marzo 2011 il cardinale argentino Jorge Bergoglio regge una piccola bandiera della squadra di calcio del San Lorenzo a Buenos Aires, in Argentina. Fu eletto Papa quasi due anni dopo, e la sua passione per il club della capitale rimase intatta. KEYSTONE

Il pontefice argentino, noto per la sua passione per il calcio, ha ricevuto un commovente addio dal club che ha sostenuto per tutta la vita.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Papa Francesco è morto lunedì 21 aprile all'età di 88 anni, stroncato da un ictus, dal conseguente coma e da un collasso cardiocircolatorio irreversibile.

Il Pontefice, com'è noto, è stato un passionato tifoso di calcio per tutta la vita.

Nato nel quartiere di Flores a Buenos Aires, dove si trova lo stadio della sua squadra del cuore, il San Lorenzo, club che gli ha dedicato un emozionante addio.

«Un ‹corvo› da bambino e da adulto... un ‹corvo› come sacerdote e come cardinale... E un ‹corvo› come Papa».

La morte di Bergoglio ha fermato il calcio in tutta l'Argentina.

Nella sua autobiografia ha ricordato come da giocatore fosse deriso in quanto non aveva i piedi buoni, spesso relegato al ruolo di portiere.

Nonostante Maradona e Messi portarono all'Argentina due Coppe del Mondo (1986 e 2022), rivelò a sorpresa che per lui il più grande calciatore fu il brasiliano Pelé. Mostra di più

Il club di calcio argentino San Lorenzo ha dedicato un emozionante video di addio a Papa Francesco, scomparso lunedì.

Nato come Jorge Mario Bergoglio nel quartiere di Flores a Buenos Aires, dove si trova lo stadio della squadra, come riporta il sito «argentino buenosairesherald.com», Francesco è stato un tifoso appassionato del club e uno dei suoi sostenitori più celebri per tutta la sua vita.

«Un 'corvo' da bambino, da adulto e un 'corvo' da Papa»

«Non era un tifoso qualunque, è sempre stato uno di noi», si legge nel post del club su X. «Un 'corvo' da bambino e da adulto... un 'corvo' come sacerdote e come cardinale... E un 'corvo' come Papa», hanno aggiunto.

San Lorenzo e i suoi tifosi sono soprannominati i «corvi» in onore di Lorenzo Massa, un sacerdote che ha avuto un ruolo fondamentale nella fondazione del club. In Argentina «corvi» è anche un termine gergale per indicare i sacerdoti, a causa del loro abbigliamento nero.

«Da Jorge Mario Bergoglio a Papa Francesco, c'è una cosa che non è mai cambiata: il suo amore per il San Lorenzo», recita ancora il comunicato. «Con profondo dolore, oggi San Lorenzo dice a Francesco: Addio, grazie per sempre! Saremo insieme per l'eternità!».

Nunca fue uno más y siempre fue uno de los nuestros. Cuervo de niño y de hombre... Cuervo como sacerdote y Cardenal... Cuervo también como Papa...



Siempre transmitió su pasión por el Ciclón: cuando iba al Viejo Gasómetro para ver al equipo del 46, cuando confirmaba a Angelito… pic.twitter.com/nVc8fWC9wi — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 21, 2025

Palloni fermi in tutta l'Argentina

L'Associazione calcistica del grande Paese sudamericano ha annunciato lunedì che tutte le partite di calcio saranno posticipate in segno di lutto per la morte del Pontefice.

L'associazione cappello delle squadre professionistiche ha pubblicato un messaggio di addio sottolineando l'amore del defunto per lo sport.

«Il nostro Jorge Bergoglio, il Papa del calcio e di @SanLorenzo, sarà sempre nei nostri cuori. La famiglia della #LigaProfesional piange la scomparsa di Francesco, il Sommo Pontefice, e abbraccia la comunità cattolica», si legge nel messaggio.

Come molti argentini, Bergoglio fu un fervente appassionato del pallone, il quale mostrò la sua passione per lo sport in diverse occasioni durante il suo pontificato.

Un giocatore «pata dura»

Nella sua autobiografia ha ricordato di aver visto ogni partita giocata dalla squadra vincitrice del titolo nel 1946 e ha affermato di ricordare ancora la formazione iniziale a memoria. Ha aggiunto che, sebbene gli piacesse giocare, non era molto abile, e veniva deriso come un giocatore «pata dura» (piede rigido in spagnolo), spesso relegato a giocare in porta.

Ha spesso accolto stelle del calcio in Vaticano. Nel 2014 ha salutato con grande trasporto la squadra del San Lorenzo che ha vinto la Copa Libertadores 2014, il più grande torneo di calcio sudamericano.

Messi o Maradona? Per lui il più grande fu Pelé

Testimone delle tre vittorie dell'Argentina ai Mondiali (nel 1978, 1986 e 2022), nel 2023 fece una delle sue dichiarazioni più controverse in materia di sport, quando si rifiutò di scegliere un favorito tra Lionel Messi e Diego Maradona, entrambi argentini, lodando invece la stella brasiliana Pelé.

