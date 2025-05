Andy Serkis, oltre a dirigere la pellicola, tornerà a interpretare il ruolo di Gollum. (Foto archivio) Keystone

«Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum» è previsto in sala per il 17 dicembre 2027, poco prima di Natale quindi, lo riferisce Variety citando la Warner Bros. Il film era inizialmente previsto per il 2026 ma è stato rinviato di un anno.

Andy Serkis, oltre a dirigere la pellicola, tornerà a interpretare il ruolo di Gollum, la produzione inizierà nel 2026 e la sceneggiatura è ancora in fase di sviluppo.

Il film si focalizzerà su un cosiddetto «capitolo nascosto» della storia, situato tra gli eventi di «Lo Hobbit» e «La Compagnia dell'Anello», offrendo una prospettiva inedita sulla figura di Gollum. La trama dovrebbe seguire un periodo mai esplorato nelle precedenti pellicole, con la missione di Aragorn, incaricato da Gandalf di catturare Gollum per impedire che riveli informazioni cruciali a Sauron.

Per quanto riguarda il cast, attori nei precedenti film come, Ian McKellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas) e Viggo Mortensen (Aragorn), hanno tutti espresso il desiderio di ritornare se i loro personaggi avranno senso per la trama.

L'ultimo capitolo del franchise «The Lord of the Rings» è uscito in sala nel dicembre del 2024, si trattava del film di animazione diretto da Kenji Kamiyama, «Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim» (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim). Gollum sarà il primo live action dal 2014, quando uscì «Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate» (The Hobbit: The Battle of the Five Armies).