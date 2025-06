Il suo cuore si ferma per 24 minuti: «Ora so cosa c'è dall'altra parte»

Il suo cuore si è fermato per 24 minuti. Gemini @ blue News

Dopo essere rimasta clinicamente morta per 24 minuti, la giornalista Tessa Romero racconta di aver trovato nell’aldilà una pace che le ha cambiato per sempre la visione della vita e della morte.

Hai fretta? blue News riassume per te Tessa Romero, giornalista spagnola, ha raccontato di essere rimasta clinicamente morta per 24 minuti dopo un collasso, vivendo un'esperienza di pace e consapevolezza fuori dal corpo.

Nei mesi precedenti soffriva di una malattia inspiegabile, che secondo alcuni esperti potrebbe essere stata una manifestazione fisica del dolore emotivo.

Dopo l'episodio, la sua visione della morte è cambiata radicalmente: oggi la considera una transizione serena, non più qualcosa da temere. Mostra di più

Tessa Romero, giornalista e sociologa che vive nel sud della Spagna, ha raccontato in una puntata del podcast «Roca Project» di aver vissuto un'esperienza che le ha cambiato per sempre la vita.

Dopo essere collassata mentre accompagnava le figlie a scuola, il suo cuore si è fermato per 24 minuti. Durante quel tempo, dice di aver visto «cosa c'è dall'altra parte».

Secondo il suo racconto, il primo sentimento provato è stato un senso di pace assoluta: «Per la prima volta dopo tanto tempo non c'era più dolore fisico o emotivo. La sofferenza era finita».

La donna descrive di essersi sentita sollevata, come se un peso enorme fosse stato rimosso. Ricorda di aver fluttuato sopra la scena del suo collasso, osservando il proprio corpo da fuori: «Era confuso, perché non mi rendevo conto di essere morta. Mi sentivo viva, cosciente. Ma nessuno poteva vedermi o sentirmi».

Pur dichiarando di non aver mai creduto prima a fenomeni del genere, dopo il suo risveglio la 50enne ha affermato: «So con certezza che non era un sogno. Era reale. Tutto aveva un’altra consistenza, il tempo sembrava più denso, più lento, carico di significato».

Una misteriosa malattia

Nei mesi precedenti, la donna era afflitta da una malattia misteriosa che nessun medico era riuscito a diagnosticare, nonostante numerosi esami. «Il mio corpo stava cedendo, ma nessuno riusciva a spiegare il perché», ha spiegato.

In seguito alla sua esperienza, è stata contattata da esperti che studiano i fenomeni di pre-morte, molti dei quali concordano: «La mia malattia era forse l’espressione fisica di un dolore emotivo. Stavo vivendo il periodo più difficile della mia vita. Quando non si riesce a liberare ciò che si ha dentro, è il corpo che finisce per gridarlo fuori».

Oggi la sua visione della morte è radicalmente cambiata. «Prima la temevo profondamente, mi sembrava qualcosa di oscuro e doloroso. Ora so che è solo una transizione, una porta che si apre verso un luogo dove tutto ha senso. Dove amore e pace avvolgono ogni cosa. Non ho più paura, anzi: sento una grande serenità sapendo che la vita continua e che non siamo soli».