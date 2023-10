Scopre che il suo più grande fan su OnlyFans è il suo patrigno

Taila Maddison ha involontariamente effettuato registrazioni private per il suo patrigno. Instagram/tailamaddison

L'influencer australiana Taila Maddison scatta foto e video, anche piuttosto audaci, per i suoi follower su «OnlyFans». Quello che non sapeva è che tra i suoi abbonati c'era anche il suo patrigno. Appena l'ha saputo, la madre della modella ha chiesto il divorzio.

Hai fretta? blue News riassume per te La modella Taila Maddison di «OnlyFans» ha scoperto il suo patrigno tra i suoi iscritti.

L'uomo richiedeva nuove foto e video quasi ogni giorno.

Da allora la madre ha cacciato di casa l'uomo e ha chiesto il divorzio. Mostra di più

Sulla piattaforma online «OnlyFans», le persone amano mostrarsi liberamente. Anche l'influencer australiana Tailia Maddison fornisce regolarmente ai suoi follower paganti foto e video privati.

Ma c'è una cosa che proprio non si aspettava: tra gli iscritti al suo canale c'è anche il suo patrigno. Taila si è accorta del follower indesiderato solo dopo aver dato un'occhiata più approfondita ai suoi seguaci maschi, come riporta il «Daily Star».

«Parlavamo ogni giorno e lui faceva richieste specifiche quasi quotidianamente», racconta l'influencer. Tra le altre cose, ha insistito affinché lei si fotografasse in biancheria intima nello spogliatoio e nella toilette del suo posto di lavoro.

Il patrigno viveva nella stessa casa

«Anche quando andavo in palestra la mattina, prima del lavoro, voleva vedere che biancheria indossavo», ha raccontato ancora la giovane. Di solito registrava i video a casa della madre.

Le veniva sempre chiesto di girarli sul letto o sul pavimento, ma non in bagno. Un dettaglio curioso? Il patrigno viveva in casa con lei. «All'inizio pensavo che fosse strano, ma ora ha senso. Poteva raggiungere la mia biancheria intima con estrema facilità», racconta Maddison.

La ragazza si è sentita «tradita» e «imbarazzata», dice. Per un po' non ha voluto uscire di casa e ha pensato di cancellare il suo account OnlyFans.

Lo shock si trasforma in una miniera d'oro

La madre ha subito tratto le sue conclusioni dal comportamento del compagno: ha cacciato l'uomo di casa e ha chiesto il divorzio.

Nel frattempo Taila Maddison sembra invece aver digerito lo scandalo famigliare. Ora vende un pacchetto «Stepdad» contenente tutte le foto acquistate dall'ex marito della madre. E con esse finora ha guadagnato ben circa 360.000 euro.