Potenti raffiche di vento e forti piogge: il super tifone Yagi si è abbattuto sul sud della Cina e su Hong Kong, costringendo alla chiusura di scuole e uffici, alla cancellazione di voli e ad altri numerosi disservizi.

Quella che è stata presentata come una delle turbolenze meteo più pesanti che ha colpito l'Asia quest'anno si sta dirigendo verso la costa tropicale di Hainan, l'isola più a sud della Cina.

Con venti massimi fino a 245 km all'ora, Yagi, che è stato registrato come il secondo ciclone tropicale più potente al mondo nel 2024, dopo l'uragano atlantico Beryl, ha più che raddoppiando la sua forza da quando ha devastato le Filippine settentrionali all'inizio della settimana. Il tifone raggiungerà la costa cinese da Wenchang ad Hainan e a Leizhou, nel Guangdong da questo pomeriggio. Di conseguenza, i trasporti hanno accusato pesanti conseguenze: molti voli sono stati cancellati ad Hainan, Guangdong, Hong Kong e Macao.

Nell'ex colonia britannica, inoltre, la Borsa è stata chiusa, così come le scuole: sulla città pende l'allerta T8, il terzo più alto della scala di valutazione, ed è previsto che resti attivo fino a mezzogiorno (6:00 in Svizzera), ha riferito l'Osservatorio meteo, segnalando che molte attività commerciali rimarranno chiuse e i trasporti saranno notevolmente ridotti. Il governo cinese, inoltre, ha inviato le sue task force contro le emergenti nel Guangdong e ad Hainan per guidare la prevenzione di inondazioni e tifoni, ha riportato l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua.

Yagi, che si è rafforzato in un super tifone appena mercoledì sera, è la parola giapponese per capra e per la costellazione del Capricorno.

