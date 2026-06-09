Venerdì riapre anche l'ultimo passo alpino urano. (Immagine d'archivio). Keystone

Il Passo del Susten (UR/BE), con i suoi 2260 metri di altitudine, sarà riaperto al traffico venerdì prossimo. Tutti e cinque i passi alpini urani saranno da quel momento percorribili, hanno indicato oggi le competenti autorità cantonali.

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Il divieto invernale di circolazione sarà revocato venerdì alle ore 12.00, una volta conclusi i lavori di sgombero e riparazione cominciati all'inizio di aprile.

Secondo il Cantone, il cantiere presso il ponte inferiore del Rässeggbach per lavori di risanamento sarà presente fino a metà ottobre 2026. Il traffico in quel punto sarà regolato da semafori su una sola corsia.

Come noto, il Passo del Susten collega la valle della Reuss nel Canton Uri con quella dell'Hasli nel Canton Berna.