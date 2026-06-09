  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Passi alpini Il Susten apre venerdì, era ultimo passo urano ancora chiuso

SDA

9.6.2026 - 09:31

Venerdì riapre anche l'ultimo passo alpino urano. (Immagine d'archivio).
Venerdì riapre anche l'ultimo passo alpino urano. (Immagine d'archivio).
Keystone

Il Passo del Susten (UR/BE), con i suoi 2260 metri di altitudine, sarà riaperto al traffico venerdì prossimo. Tutti e cinque i passi alpini urani saranno da quel momento percorribili, hanno indicato oggi le competenti autorità cantonali.

Keystone-SDA

09.06.2026, 09:31

09.06.2026, 09:50

Il divieto invernale di circolazione sarà revocato venerdì alle ore 12.00, una volta conclusi i lavori di sgombero e riparazione cominciati all'inizio di aprile.

Secondo il Cantone, il cantiere presso il ponte inferiore del Rässeggbach per lavori di risanamento sarà presente fino a metà ottobre 2026. Il traffico in quel punto sarà regolato da semafori su una sola corsia.

Come noto, il Passo del Susten collega la valle della Reuss nel Canton Uri con quella dell'Hasli nel Canton Berna.

I più letti

Dopo Laila, una nuova passione per Sinner: ecco perché guarda alla Sardegna
Ecco 5 dettagli scioccanti che emergono nel documentario su Michael Jackson
Lo scontro tra Milo Infante e Roberta Bruzzone arriva al Comitato etico della Rai
Ecco come e perché Trump blocca i rimborsi dei 166 miliardi di dollari guadagnati coi dazi illegali
Lewis Hamilton rompe il silenzio su Kim Kardashian: «È incredibile avere il suo supporto»

Altre notizie

Sessione. Nessun accordo al Nazionale sulla 13esima AVS, si va in conciliazione

SessioneNessun accordo al Nazionale sulla 13esima AVS, si va in conciliazione

Vuota la sala del Nazionale. Il grande dibattito sul nucleare, che quasi nessuno ha ascoltato. Ecco cosa è successo e perché

Vuota la sala del NazionaleIl grande dibattito sul nucleare, che quasi nessuno ha ascoltato. Ecco cosa è successo e perché

Oltre 6,9 miliardi di franchi. Perequazione finanziaria: Ticino e Grigioni ancora tra i beneficiari

Oltre 6,9 miliardi di franchiPerequazione finanziaria: Ticino e Grigioni ancora tra i beneficiari