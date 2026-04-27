  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco le novità Il Tallero d'oro compie 80 anni e si rinnova nel design

SDA

27.4.2026 - 10:39

Il Tallero d'oro del 1999 in favore del centro Pro Natura dell'Aletsch.
Il Tallero d'oro del 1999 in favore del centro Pro Natura dell'Aletsch.
Keystone

Da 80 anni i bambini in Svizzera vendono il Tallero d'oro per sostenere progetti per la protezione della natura e del patrimonio. In occasione di questo anniversario, il dolce disco avvolto nella stagnola dorata avrà un nuovo design e il cioccolato una nuova ricetta.

Keystone-SDA

27.04.2026, 10:39

27.04.2026, 10:45

A causa dell'inflazione, il prezzo aumenterà per la prima volta dal 1998, indica oggi l'organizzazione ambientalista Pro Natura in una nota. Il Tallero d'oro costerà ora 8 franchi.

In cambio, le classi scolastiche che partecipano alla vendita riceveranno una quota doppia sul ricavato. La moneta di cioccolato continuerà a essere prodotta con cacao del commercio equo (Fairtrade) e latte biologico svizzero, ma sarà ora impreziosita con l'aggiunta di vaniglia.

Dal 1946 ad oggi, oltre 80'000 classi scolastiche hanno venduto circa 50 milioni di esemplari, precisa la nota.

Tutto ebbe inizio con un progetto per l'Engadina

Tutto ebbe inizio negli anni Quaranta con il progetto di preservare il Lago di Sils (GR), in Engadina: l'allora Lega svizzera per la salvaguardia del patrimonio nazionale (oggi Patrimonio svizzero) ebbe l'idea di vendere qualcosa di tipicamente svizzero e al contempo prezioso.

La prima vendita del Tallero d'oro – realizzata con un prodotto a quei tempi razionato e quindi raro – andò talmente bene che quella in favore del Lago di Sils divenne una delle raccolte fondi di maggior successo della Svizzera.

Negli ultimi decenni la vendita ha permesso a Pro Natura e Patrimonio svizzero di realizzare numerosi progetti. Tra questi figurano la reintroduzione del castoro, l'istituzione del Centro Pro Natura Aletsch all'interno di Villa Cassel a Riederalp (VS), l'apertura al pubblico delle Isole di Brissago (TI) e il restauro del Monastero di San Giovanni a Val Müstair (GR).

I più letti

Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker
Il portiere del Saragozza Andrada perde la testa dopo il rosso e scatena il caos nel derby
Chi paga se il mio volo è cancellato per mancanza di cherosene?
Non solo Chernobyl e Fukushima, ecco i 16 luoghi più radioattivi della Terra
Colpo di scena al Grande Fratello Vip: arriva Valeria Marini e scoppia il gelo

Altre notizie

Gioco illegale. Sequestrati cinque presunti apparecchi da gioco in quattro stabilimenti in Svizzera

Gioco illegaleSequestrati cinque presunti apparecchi da gioco in quattro stabilimenti in Svizzera

Era diretto a Francoforte. Un volo Swiss costretto a rientrare a Ginevra per un surriscaldamento della cabina

Era diretto a FrancoforteUn volo Swiss costretto a rientrare a Ginevra per un surriscaldamento della cabina

Problemi in Indai. Dimessi tre passeggeri rimasti feriti durante l'evacuazione del volo Swiss a Nuova Delhi

Problemi in IndaiDimessi tre passeggeri rimasti feriti durante l'evacuazione del volo Swiss a Nuova Delhi