Il TCS mette alla prova gli pneumatici invernali: ecco quali raccomanda

Il TCS ha esaminato da vicino 31 pneumatici invernali, con risultati allarmanti: più di un terzo non è raccomandato. I modelli più economici, in particolare, rivelano gravi carenze in termini di sicurezza.

Ben 11 dei 31 pneumatici invernali non hanno superato completamente l'attuale test del TCS.

Lo spazio di frenata tra i migliori e i peggiori pneumatici differiva di 15,4 metri.

Solo i produttori di qualità superiore, come Goodyear, Michelin e Continental, hanno ottenuto il massimo punteggio di «altamente raccomandato». Mostra di più

Se volete essere sicuri sulle strade in inverno, dovete poter contare sui vostri pneumatici. Il nuovo test sui pneumatici invernali condotto dal Touring Club Svizzero (TCS) dimostra però che questa fiducia non è sempre giustificata.

Dei 31 pneumatici 225/40 R18 testati – una misura comune per le auto compatte come VW Golf, Audi A3 o BMW Serie 1 – 11 modelli non hanno superato completamente il test. Altri quattro sono stati giudicati solo «condizionatamente raccomandabili».

Pneumatici economici: un rischio per la sicurezza

Tutti i modelli bocciati appartenevano al segmento economico. Gli esperti ne attestano le gravi carenze, soprattutto in caso di frenata su strade bagnate.

Un esempio illustra il pericolo: con il Goodyear UltraGrip Performance 3, il vincitore del test, un'auto si è fermata dopo soli 31,7 metri quando ha frenato bruscamente da 80 km/h. Con lo pneumatico peggiore, il Syron Everest 2, lo stesso veicolo si è fermato solo dopo 47,1 metri, ossia 15,4 dopo.

In parole povere: nel momento in cui l'auto con pneumatici Goodyear si ferma, quella con pneumatici Syron sfreccia ancora a 45,7 km/h. Anche i pneumatici CST Medallion Winter WCP1 e Evergreen EW66 hanno dato risultati mediocri.

L'ambiente svolge un ruolo importante

I risultati migliori sono molto diversi: oltre a Goodyear, anche Michelin Pilot Alpin 5, Bridgestone Blizzak 6, Dunlop Winter Sport 5, Hankook Winter Icept Evo3 W330 e Continental WinterContact TS 870P hanno ottenuto un punteggio «altamente raccomandato».

Questi sei marchi hanno impressionato sia in termini di sicurezza di guida che di prestazioni ambientali, criteri che il TCS ha testato in un totale di 19 discipline individuali.

Oltre alla sicurezza, anche l'ambiente ha svolto un ruolo importante. Sono stati valutati, tra l'altro, l'usura, l'abrasione dei pneumatici, l'efficienza energetica e i livelli di rumorosità.

Alcuni modelli più economici, tra cui il Momo W-20 Pôle Nord e il Matador MP93 Nordicca, sono stati giudicati «raccomandabili». Anche se hanno mostrato debolezze al limite, hanno offerto prestazioni solide a un prezzo più vantaggioso.

Il TCS consiglia agli automobilisti di non concentrarsi solo sul prezzo quando acquistano i pneumatici. Dopo tutto quelli invernali sono l'unico collegamento tra l'auto e la strada. E ogni metro di spazio di frenata conta, soprattutto in condizioni di ghiaccio, neve e pioggia.