Il fine settimana di Pasqua promette tempo variabile con brevi periodi di sole... almeno al Nord delle Alpi.

Che fortuna! Proprio al momento più opportuno, cioè per la settimana di Pasqua, gli Dei della meteo sembrano essersi scatenati con la fantasia, mescolando di tutto e di più: föhn, fulmini, pioggia (davvero tanta) e sole (davvero poco). In particolare sono il Sud delle Alpi e il Vallese a essere minacciati da piogge forti e continue, mentre il Nord può nutrire qualche piccola speranza in più di vedere tra le nuvole dei spirali di luce. Intanto però MeteoSvizzera lancia l'allerta per forti precipitazioni in mezzo Paese.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo un inizio di mese molto asciutto, la settimana di Pasqua in Svizzera porterà un tempo molto diverso da regione a regione.

Particolarmente colpita la Svizzera italiana, dove potrebbero cadere fino a 250 millimetri di pioggia, mentre la Svizzera centrale e orientale godrà a tratti di un po' di sole.

Il fine settimana di Pasqua promette condizioni mutevoli, con brevi periodi gradevoli.

Il Sabato Santo in particolare sarà probabilmente primaverile.

MeteoSvizzera ha lanciato un'allerta per forti piogge a partire da martedì sera alle 18 fino a giovedì alla stessa ora.

Per due regioni dell'Alto Vallese l'allarme è addirittura di grado 5 su 5.

Tornerà pure la neve. Mostra di più

Aprile è all'altezza della sua reputazione. Dopo una prima metà del mese insolitamente molto asciutta, le piogge tornano a farsi sentire proprio in tempo per la settimana di Pasqua.

Ma non tutte le regioni ne stanno ricevendo la stessa quantità. «Meteonews» fornisce informazioni sul suo blog dedicato alla settimana di Pasqua.

Se al Nord il tempo, complice il föhn, non è stato umidissimo, tranne qualche pioggia sparsa, e le temperature sono salite fino a 18-20 gradi, accompagnate da una leggera brezza in pianura, al Sud è stata finora una storia completamente diversa: con molte nuvole, pioggia a ripetizione e soli 13-14 gradi è infatti stato e sarà molto più fresco, secondo «Meteonews».

Massima allerta per forti piogge su mezza Svizzera

Fino a mercoledì il tempo rimarrà un'altalena di emozioni: mentre la Svizzera centrale e orientale potrà contare su occasionali raggi di sole, a ovest sarà molto più umido, a volte con tuoni e fulmini. Nella Svizzera tedesca ci saranno ancora tra i 16 e i 20 gradi, ma a ovest l'aria più fresca invaderà già il terreno, con soli 10-12 gradi.

Il sud è e rimarrà sotto la pioggia, soprattutto mercoledì. Il limite delle nevicate oscillerà tra i 1700 e i 2000 metri, ma localmente potrà anche scendere.

MeteoSvizzera ha lanciato un allarme per forti piogge per praticamente mezza Svizzera. Per due regioni in Alto Vallese, (Oberes Saastal e Südliches Simplongebiet) l'allerta è addirittura di grado 5 su 5, cioè «pericolo molto forte». Per due regioni confinanti (Oberes Mattertal, Brig - nördliches Simplongebiet) è di 4 su 5.

Cosa c'è da aspettarsi da queste precipitazioni fuori dalla norma? Sul sito di MeteoSvizzera si legge: «Estremo innalzamento del livello dell'acqua di ruscelli e laghi, allagamenti in molte regioni. Frane e smottamenti sono molto probabili. Allagamenti in sottopassaggi, autorimesse sotterranee o cantine. Parzialmente forti limitazioni della circolazione stradale e ferroviario».

Ecco le raccomandazioni di MeteoSvizzera: «Non sostare in prossimità di ruscelli, lungo le rive dei laghi e dei fiumi né vicino a pendii ripidi. Prestare attenzione a eventuali avvisi di piena dell’UFAM. Evitare imperativamente i letti dei ruscelli di montagna poiché lì possono formarsi colate detritiche. Una colata detritica può innescarsi all'improvviso e in modo inaspettato e ha un potenziale distruttivo molto elevato».

Torna pure la neve

Per la caduta della neve una parte del Vallese si colora di arancione, sinonimo di allerta di grado 3 su 5, cioè «pericolo marcato», così come per le piogge.

Sulle creste che danno sul Canton Berna il pericolo più grande sarà rappresentato dalle massicce nevicate. Sopra i 1600 metri sono attesi fino a 80 centimetri di nuova polvere bianca. Il tutto sarà aggravato da venti forti e tempestosi.

Allerte meteo della Confederazione, livello 2, 3, 4 e 5 per forti piogge.

Questi annunci fanno correre la memoria alla tragedia del 2000 di Gondo

Inevitabilmente, leggendo la cartina e vedendo dove si situano i punti di maggior pericolo per le precipitazioni, per chi è un po' in là con l'età, il pensiero corre alla tragedia del 2000 a Gondo, quando per la pioggia molto abbondante (in tre giorni ne scese come un anno intero) ci furono due frane, che costarono la vita a 13 persone.

Era sabato 14 ottobre e in 20 secondi furono cancellate 12 case nel paesino che contava allora circa 130 abitanti.

Giovedì Santo rimarrà grigio, pioggia al sud

Giovedì le nuvole la faranno da padrone. Pioverà, soprattutto a ovest, mentre la parte orientale rimarrà piuttosto asciutta. Farà molto più freddo, con 10-12 gradi, e il limite della neve scenderà a 1000-1500 metri.

Sabato sembra essere la giornata più soleggiata. Meteonews

A sud, tuttavia, continuerà a piovere: sono possibili fino a 250 millimetri in Ticino e nel Vallese meridionale.

In Italia, probabilmente, la situazione sarà ancora più drammatica in Piemonte.

La roulette del tempo nel weekend festivo

Il Venerdì Santo inizia all'insegna della nuvolosità, con gli ultimi fiocchi di neve a est a partire da circa 1600 metri. Ma c'è speranza: a ovest e a sud, il sole prevarrà nel pomeriggio, con possibili 12-15 gradi.

Il Sabato Santo sarà primaverile e «amichevole» in tutta la Svizzera, con sole e temperature miti che renderanno le uova di Pasqua particolarmente facili da nascondere.

La domenica e il lunedì di Pasqua il tempo sarà di nuovo variabile: tra sole, nuvole e occasionali rovesci, tutto è possibile.

Per saperlo con esattezza, dovrete avere pazienza: i modelli meteorologici sono in disaccordo, come scrive «Meteonews».

Anche i Paesi limitrofi sono alle prese con il clima di aprile

In Germania, la situazione meteorologica sembra piuttosto umida venerdì. Tutte le regioni potrebbero subire rovesci invidiosi, con temperature fino a 14 gradi a ovest. A est, invece, sarà molto primaverile. Le temperature potrebbero salire fino a 23 gradi e il sole farà la sua comparsa.

Sabato le cose cambieranno. Potrebbero verificarsi rovesci di pioggia. Le temperature oscilleranno tra i 13 e i 21 gradi.

Anche il Nord Italia vedrà rovesci di pioggia venerdì. Le temperature oscilleranno tra i 15 e i 19 gradi. Chi vuole più sole e la colonnina del mercurio più alta dovrà spostarsi più a ovest. Sabato sarà primavera in tutta Italia. Potranno ancora verificarsi deboli precipitazioni sparse. Le temperature oscilleranno tra i 17 e i 20 gradi.

Piove in Austria, il sole splende nel sud della Francia

Se vi recate in Francia a Pasqua, dovreste dirigervi verso sud piuttosto che verso est. Nella parte orientale, proprio al confine con la Svizzera, venerdì ci saranno precipitazioni. Le temperature si abbasseranno fino a circa 15°C.

Sabato la situazione nell'est della Francia si riprenderà. Il cielo sarà solo parzialmente nuvoloso e il sole farà capolino. Sono previste temperature fino a 20 gradi.

Chi si reca in Austria non vedrà il sole venerdì. Sono previste precipitazioni e temperature piuttosto basse fino alla regione di Linz. In alcune regioni potrebbe anche nevicare. La previsione è di 14 gradi.

Sabato la situazione sarà simile. Continueranno i rovesci di pioggia, soprattutto nel Vorarlberg, e non si escludono nevicate. Il tutto con temperature di 15 gradi.