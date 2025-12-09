Sul Colle del Gran San Bernardo: 2°C sorprendentemente miti alle 14:00 (Archivio) Keystone

La Svizzera sta vivendo un periodo eccezionalmente mite per la stagione, soprattutto in quota. Uno dei segnali più eclatanti delle ultime ore? A Glacier 3000 (3016 m) la colonnina di mercurio è salita a 0,3°C secondo le ultime misurazioni. Un dato notevole per la stagione.

Nicolas Barman Barman Nicolas

Perché è così mite?

Questa sequenza di temperature miti si spiega con una circolazione meridionale che spinge aria molto mite verso le Alpi.

Lo scenario è rafforzato dalla configurazione atmosferica: minimo atlantico da un lato, zona di alta pressione dall'altro, che favorisce il trasporto di aria molto più calda del normale per l'epoca.

Il risultato: dopo che le masse d'aria si sono gradualmente asciugate, il tempo si è fatto a tratti più luminoso, soprattutto in montagna, nonostante le velature.

Neve a media quota in pericolo

Nella giornata di martedì il limite di zero gradi rimane intorno ai 3'000 metri. Secondo le previsioni di «Meteosvizzera.ch», alla fine della settimana dovrebbe scendere leggermente, ma rimanere in modo anomalo alto, intorno ai 2'400-2'800 metri.

Come diretta conseguenza, la neve a media quota sta soffrendo molto. In questo tipo di clima mite, il manto nevoso si compatta, si inumidisce e si deteriora più rapidamente, soprattutto sotto i 2000 metri.

Valori sorprendentemente miti registrati alle 14 di martedì: Col du Grand-Saint-Bernard (2500 m): 2 °C

La Fouly (VS) (1600 m): 9 °C

Les Marécottes (VS) (1000 m): 13 °C

La Chaux-de-Fonds (1000 m): 13,9 °C

Göschenen (952 m, UR): 15,1 °C (record giornaliero)

Vaduz (Liechtenstein): 16,3 °C Mostra di più

Altopiano: falda e grandi differenze di temperatura

In pianura permane invece il grigiore. Nebbia e stratus possono resistere, con il limite superiore spesso compreso tra 500 e 800 m a seconda della giornata. In queste condizioni, le temperature massime cambiano completamente:

- Strato ostinato: atmosfera più fredda, spesso da 3 a 7 °C.

- Dissipazione parziale: le temperature miti salgono fino a 7-13 °C, in particolare in alcune valli e regioni favorite.

La meteo al sud delle Alpi

Al Sud delle Alpi è in prevalenza soleggiato nonostante qualche velatura di passaggio, alle basse quote del Ticino centrale e meridionale permane un po' di foschia. Anche qui vale il discorso che, soprattutto in montagna, è molto mite per la stagione.

A basse quote temperatura massima sui 12 gradi, in Alta Engadina 6.

In montagna vento debole o moderato da sudovest. Temperatura a 2'000 metri sui 4 gradi.

Per il resto della giornata, lo schema rimane simile: sull'Altopiano è probabile la nebbia (a volte persistente), mentre in alto il tempo rimarrà spesso soleggiato con occasionali nubi alte.

Le prospettive diventano più incerte all'inizio della settimana prossima, ma lo sfondo rimane quello di un flusso mite da sud-ovest.