Secondo gli esperti, la nave era stata costruita con del legno resistente e rinforzata con materiali impermeabili. AFP

La forte erosione costiera causata dal tifone Kalmaegi ha portato alla luce un relitto secolare in Vietnam, offrendo l'opportunità di recuperare quello che, secondo gli esperti, potrebbe essere un importante reperto storico.

Agence France-Presse Basile Mermoud

Scoperta inizialmente nel 2023 al largo della costa di Hoi An, la nave, lunga almeno 17,4 metri e il cui scafo in legno è sopravvissuto quasi intatto a centinaia di anni di mare agitato, era stata nuovamente sommersa pochi mesi dopo, prima che le autorità potessero recuperarla.

Gli esperti non hanno ancora datato il relitto, ma le prime prove suggeriscono che l'imbarcazione è stata costruita tra il XIV e il XVI secolo, quando Hoi An, il cui centro storico è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, era al centro di un fiorente commercio regionale.

«Ci stiamo preparando a richiedere un permesso di scavo d'emergenza», ha dichiarato lunedì all'AFP Pham Phu Ngoc, direttore del Centro per la conservazione del patrimonio culturale mondiale di Hoi An.

Servono misure di conservazione

Un team di esperti del centro di conservazione di Hoi An, dell'Università di Ho Chi Minh City e di un museo locale ha ispezionato il relitto lo scorso anno.

Oltre a una stima approssimativa della sua età, hanno scoperto che era stato costruito con «legno durevole e molto resistente» e rinforzato con materiali impermeabili per sigillare le giunture.

«La struttura dell'imbarcazione suggerisce che era in grado di percorrere lunghe distanze (...)», aveva dichiarato il centro di Hoi An in un comunicato precedente.

Secondo la stessa fonte, il relitto rischia di «deteriorarsi gravemente se non vengono adottate immediatamente misure di conservazione», a causa della forte erosione costiera e della frequente esposizione dell'imbarcazione a condizioni climatiche avverse.

Lunedì, il relitto era ancora ben visibile, e la folla si è radunata sulla spiaggia per ammirare la sua imponente struttura.

Ecco il video, con sottotitoli in francese: