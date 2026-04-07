Il FC Torino in lutto Foto FB

Il giovane calciatore ha perso la vita in un incidente stradale il giorno di Pasqua. Il mondo del calcio granata si stringe attorno alla famiglia Pistis.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Torino FC è stato colpito da una tragedia immane nel giorno di Pasqua.

Ismael Pistis, un bambino di soli otto anni che giocava nelle giovanili dei granata, ha perso la vita in un grave incidente stradale lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza.

Il piccolo si trovava in viaggio con i genitori durante una gita fuori porta quando è avvenuta la tragedia.

Il club ha descritto Ismael come un bambino speciale che trasmetteva gioia a tutti coloro che lo circondavano. Mostra di più

La famiglia granata è stata colpita da una tragedia immane nel giorno di Pasqua.

Ismael Pistis, un bambino di soli otto anni che giocava nelle giovanili del Torino, ha perso la vita in un grave incidente stradale lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza. Il piccolo si trovava in viaggio con i genitori durante una gita fuori porta quando è avvenuta la tragedia.

Le dinamiche dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, come si legge tra gli altri su «La Voce», l'incidente si è verificato intorno alle 17 nel territorio di Castello d'Annone, in provincia di Asti (Piemonte). Il piccolo viaggiava sulla moto del padre, mentre la madre li seguiva in automobile. La famiglia stava rientrando verso Torino dopo aver trascorso la giornata fuori casa.

La moto si trovava sulla corsia di sorpasso quando sarebbe stata urtata da un'autovettura. L'impatto ha causato la perdita di controllo del mezzo che è finito contro il guardrail laterale. Padre e figlio sono stati sbalzati dalla moto e Ismael è rimasto incastrato tra le barriere metalliche.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente con le squadre del 118 e l'elisoccorso atterrato direttamente sulla carreggiata. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il bambino non c'è stato nulla da fare.

Il padre è rimasto illeso dal punto di vista fisico, ma è stato ricoverato in stato di shock all'ospedale per ricevere supporto psicologico. Anche le persone a bordo dell'altra vettura coinvolta non hanno riportato lesioni.

Il ricordo del Torino

Il Torino Football Club e il suo presidente Urbano Cairo hanno espresso il proprio dolore attraverso un comunicato ufficiale. Il club ha descritto Ismael come un bambino speciale che trasmetteva gioia a tutti coloro che lo circondavano.

Il piccolo calciatore mancherà quindi particolarmente ai compagni di squadra. Il club ha voluto ricordare i nomi di tutti i ragazzi con cui Ismael ha condiviso fatiche e momenti di gioia. Jacopo, Andrei, Luca, Stefano, Thomas G., Hamed, Thomas L., Ivan, Federico, Gabriele, Samuel e Diego porteranno per sempre il ricordo dell'amico nel cuore.

Gli allenatori e i dirigenti hanno voluto sottolineare la genuina passione che Ismael nutriva per il Toro. Il bambino aveva trasformato la sua cameretta in un piccolo angolo della Curva Maratona, dimostrando tutto il suo amore per i colori granata.

L'intera famiglia Pistis ha ricevuto il cordoglio e l'abbraccio fraterno di tutto l'ambiente granata in questo momento di indicibile dolore.