Il treno notturno da Zurigo a Vienna arriva con un mega ritardo... due giorni di fila

Il giornalista Florian Klenk ha fotografato il tabellone delle partenze a St. Pölten (Austria). Bluesky/Florian Klenk

Il Nightjet da Zurigo a Vienna ha stabilito due record questa settimana: il treno notturno non ha raggiunto la destinazione al mattino come previsto, ma ha subito un ritardo rispettivamente di quattro e cinque ore.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Martedì il Nightjet NJ 491 è arrivato a Vienna con oltre quattro ore di ritardo perché il treno ha dovuto attendere per ore a Norimberga le carrozze in ritardo provenienti da Amsterdam.

Le ferrovie olandesi hanno spiegato l'inconveniente con una locomotiva difettosa presso la città di Rijssen e la necessità di sostituirla.

Il giorno successivo il caos si è ripetuto, questa volta con un ritardo di oltre cinque ore. Mostra di più

Il giornalista austriaco Florian Klenk è rimasto stupito martedì mattina a St. Pölten (Austria).

Il tabellone delle partenze mostrava che il Nightjet NJ 491 per Vienna sarebbe partito solo alle 14:06 invece che alle 8:40 del mattino. Si tratta di ben sei ore e mezza di ritardo.

Secondo i dati delle Ferrovie Federali Austriache (ÖBB), alla fine il ritardo è stato «solo» di poco più di quattro ore. Ma la domanda rimane: cosa è successo?

Il treno notturno Amburgo-Vienna riceve una carrozza in più

Per una volta, la colpa non è della Deutsche Bahn. Secondo la portavoce di ÖBB e DB, Birgit Pörner, si è trattato di una catena di problemi.

Il Nightjet Amburgo-Vienna è normalmente collegato a Norimberga (Germania) con i vagoni del Nightjet NJ 421 proveniente da Amsterdam. Ma questo treno è arrivato con circa tre ore di ritardo.

La compagnia ferroviaria olandese Nederlandse Spoorwegen ha confermato i problemi, ma ha citato un'altra ragione principale.

«Il treno è rimasto a lungo fermo nella città di Rijssen a causa di un guasto alla locomotiva», spiega la portavoce Anita Middelkoop. È stata inviata una locomotiva sostitutiva da Amsterdam, ma ci è voluto del tempo.

Risarcimento per i ritardi dei treni notturni

Di conseguenza, i passeggeri dell'NJ 491 non hanno potuto svegliarsi nella stazione di destinazione, contrariamente a quanto promesso dal treno notturno. Secondo i dati delle ÖBB, il treno è arrivato a Vienna con circa quattro ore di ritardo. E non ci si è fermati a questo errore.

Il giorno successivo il caos si è ripetuto, questa volta con un ritardo di oltre cinque ore.

Per i viaggiatori questo significa almeno una cosa: secondo i diritti europei dei passeggeri, questi hanno diritto a un risarcimento pari alla metà del prezzo del biglietto per entrambi i viaggi.

Il risarcimento per i ritardi dei treni notturni deve essere richiesto alla società che ha emesso il biglietto.