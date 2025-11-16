  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cos'è successo? Il treno notturno da Zurigo a Vienna arriva con un mega ritardo... due giorni di fila

Dominik Müller

16.11.2025

Il giornalista Florian Klenk ha fotografato il tabellone delle partenze a St. Pölten (Austria).
Il giornalista Florian Klenk ha fotografato il tabellone delle partenze a St. Pölten (Austria).
Bluesky/Florian Klenk

Il Nightjet da Zurigo a Vienna ha stabilito due record questa settimana: il treno notturno non ha raggiunto la destinazione al mattino come previsto, ma ha subito un ritardo rispettivamente di quattro e cinque ore.

Petar Marjanović

16.11.2025, 13:35

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Martedì il Nightjet NJ 491 è arrivato a Vienna con oltre quattro ore di ritardo perché il treno ha dovuto attendere per ore a Norimberga le carrozze in ritardo provenienti da Amsterdam.
  • Le ferrovie olandesi hanno spiegato l'inconveniente con una locomotiva difettosa presso la città di Rijssen e la necessità di sostituirla.
  • Il giorno successivo il caos si è ripetuto, questa volta con un ritardo di oltre cinque ore.
Mostra di più

Il giornalista austriaco Florian Klenk è rimasto stupito martedì mattina a St. Pölten (Austria).

Il tabellone delle partenze mostrava che il Nightjet NJ 491 per Vienna sarebbe partito solo alle 14:06 invece che alle 8:40 del mattino. Si tratta di ben sei ore e mezza di ritardo.

Secondo i dati delle Ferrovie Federali Austriache (ÖBB), alla fine il ritardo è stato «solo» di poco più di quattro ore. Ma la domanda rimane: cosa è successo?

Il treno notturno Amburgo-Vienna riceve una carrozza in più

Per una volta, la colpa non è della Deutsche Bahn. Secondo la portavoce di ÖBB e DB, Birgit Pörner, si è trattato di una catena di problemi.

#Nightmarejet

[image or embed]

— Florian Klenk 👨🏻‍💻 (@klenkflorian.bsky.social) 11. November 2025 um 10:16

Il Nightjet Amburgo-Vienna è normalmente collegato a Norimberga (Germania) con i vagoni del Nightjet NJ 421 proveniente da Amsterdam. Ma questo treno è arrivato con circa tre ore di ritardo.

La compagnia ferroviaria olandese Nederlandse Spoorwegen ha confermato i problemi, ma ha citato un'altra ragione principale.

«Il treno è rimasto a lungo fermo nella città di Rijssen a causa di un guasto alla locomotiva», spiega la portavoce Anita Middelkoop. È stata inviata una locomotiva sostitutiva da Amsterdam, ma ci è voluto del tempo.

Risarcimento per i ritardi dei treni notturni

Di conseguenza, i passeggeri dell'NJ 491 non hanno potuto svegliarsi nella stazione di destinazione, contrariamente a quanto promesso dal treno notturno. Secondo i dati delle ÖBB, il treno è arrivato a Vienna con circa quattro ore di ritardo. E non ci si è fermati a questo errore.

Il giorno successivo il caos si è ripetuto, questa volta con un ritardo di oltre cinque ore.

Per i viaggiatori questo significa almeno una cosa: secondo i diritti europei dei passeggeri, questi hanno diritto a un risarcimento pari alla metà del prezzo del biglietto per entrambi i viaggi.

Il risarcimento per i ritardi dei treni notturni deve essere richiesto alla società che ha emesso il biglietto.

I più letti

700'000 franchi in poco più di un mese: ecco dov'è uno dei radar più redditizi della Svizzera
La Svizzera batte la Svezia con una grande prestazione corale, ma c'è un bocciato
Il treno notturno da Zurigo a Vienna arriva con un mega ritardo... due giorni di fila
L'Euro crolla al minimo storico sul franco, ecco il tasso di cambio
Super-truffa degli SMS: ecco come una rete cinese ruba soldi in tutto il mondo

Altre notizie

Lutto negli Stati Uniti. Addio a Alice Wong, paladina dei diritti dei disabili

Lutto negli Stati UnitiAddio a Alice Wong, paladina dei diritti dei disabili

La ricetta perfetta. Mondiale della fondue, la vittoria è friborghese

La ricetta perfettaMondiale della fondue, la vittoria è friborghese

Canton Zurigo. Andelfingen: sei feriti in uno scontro frontale, un ragazzo è grave

Canton ZurigoAndelfingen: sei feriti in uno scontro frontale, un ragazzo è grave