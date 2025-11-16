Cos'è successo?Il treno notturno da Zurigo a Vienna arriva con un mega ritardo... due giorni di fila
Dominik Müller
16.11.2025
Il Nightjet da Zurigo a Vienna ha stabilito due record questa settimana: il treno notturno non ha raggiunto la destinazione al mattino come previsto, ma ha subito un ritardo rispettivamente di quattro e cinque ore.
Petar Marjanović
16.11.2025, 13:35
Petar Marjanović
Martedì il Nightjet NJ 491 è arrivato a Vienna con oltre quattro ore di ritardo perché il treno ha dovuto attendere per ore a Norimberga le carrozze in ritardo provenienti da Amsterdam.
Le ferrovie olandesi hanno spiegato l'inconveniente con una locomotiva difettosa presso la città di Rijssen e la necessità di sostituirla.
Il giorno successivo il caos si è ripetuto, questa volta con un ritardo di oltre cinque ore.
Il Nightjet Amburgo-Vienna è normalmente collegato a Norimberga (Germania) con i vagoni del Nightjet NJ 421 proveniente da Amsterdam. Ma questo treno è arrivato con circa tre ore di ritardo.
La compagnia ferroviaria olandese Nederlandse Spoorwegen ha confermato i problemi, ma ha citato un'altra ragione principale.
«Il treno è rimasto a lungo fermo nella città di Rijssen a causa di un guasto alla locomotiva», spiega la portavoce Anita Middelkoop. È stata inviata una locomotiva sostitutiva da Amsterdam, ma ci è voluto del tempo.
Risarcimento per i ritardi dei treni notturni
Di conseguenza, i passeggeri dell'NJ 491 non hanno potuto svegliarsi nella stazione di destinazione, contrariamente a quanto promesso dal treno notturno. Secondo i dati delle ÖBB, il treno è arrivato a Vienna con circa quattro ore di ritardo. E non ci si è fermati a questo errore.
Per i viaggiatori questo significa almeno una cosa: secondo i diritti europei dei passeggeri, questi hanno diritto a un risarcimento pari alla metà del prezzo del biglietto per entrambi i viaggi.
Il risarcimento per i ritardi dei treni notturni deve essere richiesto alla società che ha emesso il biglietto.